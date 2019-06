AMD hat auf der E3 2019 im Rahmen des Next-Horizon-Gaming-Events die zwei neuen Grafikkarten Radeon RX 5700 XT und Radeon RX 5700 vorgestellt.

Verkaufsstart für RX 5700 und RX 5700 XT ist der 7. Juli 2019 - die RX 5700 positioniert AMD gegen die Geforce RTX 2060 und die RX 5700 XT gegen die Geforce RTX 2070 - die Radeons sollen laut von AMD gezeigten Benchmarks jeweils etwas schneller, dazu aber auch etwas günstiger als die Geforce-Konkurrenten sein.

Die neue RDNA-Architektur

Die RX 5700 (XT) basiert auf AMDs RDNA Architektur, wird in 7 Nanometer gefertigt und unterstützt das mit Ryzen 3000 und X570-Mainboards ebenfalls zum 7. Juli eingeführte PCIe 4.0.

Durch die Verbesserungen bei Architektur und Fertigung soll die RX-5000-Serie eine 25 Prozent höhere Leistung pro Takt (Instructions per Cycle, IPC) und gleichzeitig eine um 50 Prozent bessere Energie-Effizienz als die auf der Vorgängerarchitektur GCN basierenden Vega-56/64-Grafikkarten bieten.

Neben dem Basis- und maximalen Boost-Takt, ist der Spiele-Takt (Game Clock) bei beiden Radeon-Grafikkarten neu. Er gibt den durchschnittlich in Spielen anliegenden Chiptakt an. Laut AMD soll die Taktrate in den meisten Fällen zwischen dem Spiele- und dem maximalen Boost-Takt liegen. Letzterer ist liege nur bei geringer Last und niedrigeren Temperaturen an.

AMD Radeon RX 5700 XT

Die Radeon RX 5700 XT ist die bislang schnellste Grafikkarte der RX-5000-Serie, soll sich mit Nvidias RTX 2070 messen und diese in 1440p-Auflösung (2560x1440, WQHD) knapp schlagen.

Die Radeon RX 5700 XT wird am 7. Juli 2019 für 449 US-Dollar im Referenz-Design mit Radial-Lüfter erscheinen. Laut Gerüchten sollen Custom Designs erst einige Woche später erhältlich sein.

Specs RX 5700 XT

2.560 Stream Processors (Shader-Einheiten)

1.605 MHz (Base) - 1.755 MHz (Game) - 1.905 MHz (max Boost)

256 TMUs, 64 ROPS

8,0 GByte GDDR6 14 Gbps

256 Bit Interface, 448 GByte/s

8-Pin und 6-Pin Stromanschluss

225 Watt Board Power (unbestätigt)

AMD Radeon RX 5700

Die Radeon RX 5700 (ohne XT-Zusatz) besitzt im Vergleich nur 36 statt 40 Compute Units und 2.304 statt 2.560 Shader. AMD stellt die RX 5700 gegen die Geforce RTX 2060 - laut AMD-Benchmarks soll die RX 5700 Nvidias RTX 2060 in 1440p-Auflösung um mehrere Prozent in die Schranken verweisen.

Specs RX 5700

2.304 Stream Processors (Shader-Einheiten)

1.465 MHz (Base) - 1.625 MHz (Game) - 1.725 MHz (max Boost)

256 TMUs, 64 ROPS

8,0 GByte GDDR6 14 Gbps

256 Bit Interface, 448 GByte/s

2x 6-Pin Stromanschluss

180 Watt Board Power (unbestätigt)

Auch die Radeon RX 5700 wird am 7. Juli 2019 erscheinen, AMD verlangt für die kleinere Radeon-Grafikkarte 379 US-Dollar.