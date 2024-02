Meine liebste Fantasy-Serie bei Amazon wurde vor 3 Jahren eingestellt, jetzt gibt es Hoffnung auf eine Rückkehr

Gillian Anderson spielte als Neue Göttin Media nur eine kleine Rolle, hinterließ aber einen bleibenden Eindruck. Bildquelle: Starz/Amazon Prime Video

Bekommt American Gods doch noch eine 4. Staffel? Starz hat die Adaption von Neil Gaimans Fantasy-Roman 2021 nach drei Seasons eingestellt, doch jetzt macht auf einmal Hauptdarsteller Ricky Whittle Hoffnung auf eine Wiederbelebung.

Es gibt Hoffnung auf mehr American Goods

Im Interview mit Bleeding Cool verrät Whittle, dass American Gods bei einem anderen Streamingdienst als Prime Video fortgesetzt werden könnte. Zumindest hoffen er und Neil Gaiman darauf.

[American Gods] ist noch lange nicht tot. Ich führe dafür bereits seit zwei oder drei Jahren mit Neil Gaiman Gespräche darüber, dass wir sie bei einem anderen Streamingdienst zu Ende erzählen.

Wenn ihr mich fragt, sind das großartige Neuigkeiten! Denn American Gods zählte neben Good Omens zu meiner liebsten Fantasy-Serie, die in Deutschland bei Amazon Prime Video läuft. Was American Gods so gut macht? Alleine schon die grundlegende Prämisse ist in meinen Augen wahnsinnig spannend.

Vali Aschenbrenner Wir tun gar nicht erst so, als hätte Vali so etwas wie einen Plan gehabt, was seine berufliche Karriere anbelangt. Nach dem Abi wollte er eigentlich nach Kanada, landete aber dann in der Gamingbranche. Blöd gelaufen. Seitdem durfte Vali Jedi-Ritter, Marvel-Helden, amerikanische Götter und Reginald Hargreeves’ Findelkinder interviewen, jetzt tobt er sich für GameStar in der Welt der Filme, TV-Serien und Comics aus.

Worum geht es in American Gods überhaupt?

Die Story dreht sich um uralte Götter wie zum Beispiel Czernobog, Ibis oder Bilquis, die unter uns leben und nur so mächtig sind, je nachdem wie viele Menschen noch an sie glauben. Viele davon sind in Vergessenheit geraten und nur noch ein Schatten ihrer selbst, während sich ein Konflikt mit den neuen Göttern zu eskalieren droht - wie zum Beispiel den Göttern der Medien und des Internets.

Inmitten dieses Konflikts findet sich Shadow Moon (Ricky Whittle), der aufgrund des plötzlichen Todes seiner Frau Laura (Emily Browning) frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen wird. Auf freiem Fuß und in tiefster Trauer wird Shadow von dem mysteriösen Mr. Wednesday rekrutiert, der in die bizarre Welt der Götter entführt.

Einen konkreten Eindruck verschafft euch der offizielle Trailer zu American Gods:

1:22 American Gods: Offizieller Trailer zu Staffel 1 der Fantasy-Serie von Neil Gaiman

American Gods trieft vor Atmosphäre und interessanten Charakteren und es lohnt sich allemal, zumindest mit dem kleinen Zeh in das von Neil Gaiman geschaffene Universum einzutauchen.

Gerade Staffel 1 von American Gods ist ein absolutes Highlight für Fantasy-Fans! Das ist vor allem auch der einzigartigen und unverkennbaren Bildsprache und dem Worldbuilding von Bryan Fuller (Hannibal, Star Trek, Heroes) zu verdanken.

Schaut euch nur mal das offizielle Intro zu American Gods an und sagt mir dann, dass euch das nicht von den Socken haut!

Was ist bei American Gods schief gelaufen?

Doch ich muss zugeben: American Gods hat stark angefangen, aber mindestens genauso stark nachgelassen. Das spiegelt sich auch in den durchschnittlichen Wertungen der TV-Serie und letztlich den Einschaltquoten wider.

Während Staffel 1 bei Rotten Tomatoes noch auf stolze 92 Prozent kommt, sieht es mit 61 und 79 Punkten für Season 2 und 3 wesentlich schlechter aus. Doch was ist schiefgelaufen? Tatsächlich wurde American Gods nach der fantastischen ersten Staffel hinter den Kulissen von einem beispiellosen Produktions-Debakel geplagt.

Um es kurz und knapp zusammenzufassen: Nachdem es laut Deadline zu kreativen Differenzen und Streitigkeiten ums Budget gekommen war, verabschiedeten sich die Showrunner Bryan Fuller und Michael Green von der Produktion. Aus Solidarität gegenüber Fuller stiegen dann auch die Schauspielerinnen Kristin Chenowth und Gillian Anderson aus (via TV Line).

Definitiv eins von meinen Karriere-Highlights: Mein Interview mit Emily Browning und Ricky Whittle zu American Gods.

Das war längst noch nicht alles!

Als neuer Showrunner sollte dann Jesse Alexander folgen, der aber ebenfalls nicht lange Verantwortung tragen durfte. Aufgrund von Streitigkeiten bezüglich der kreativen Ausrichtung verfrachtete Starz Alexander auf die Ersatzbank, American Gods wurde dann vorerst ohne Showrunner fortgesetzt - wie The Hollywood Reporter berichtet.

Unter der Leitung von Charles H. Egee kam es dann laut Entertainment Weekly wiederum zu Streitigkeiten mit dem Darsteller von Mr. Nancy Orlando Jones, der daraufhin gefeuert wurde. Außerdem sollte Marylin Manson ursprünglich in Staffel 3 von American Gods eine größere Rolle spielen, die aber nach schweren Missbrauchsvorwürfen gegen den Musiker drastisch reduziert wurde (via Deadline).

Viele Nägel, ein Sarg: Die Kombination aus immer verhalteneren Kritiken, schwächelnden Quoten und einer schlechten Pressezeile nach der anderen sollte American Gods letztlich zu Grabe tragen. Und das, obwohl Staffel 3 mit einem ziemlich fiesen Cliffhanger endete, über dessen Auflösung nur die Buchleser Bescheid wissen.

Es kann nur noch bergauf gehen: Sollte American Gods tatsächlich zurückkehren, dann hoffentlich mit dem originalen Cast und auch wieder mit Bryan Fuller und Michael Green am Drücker! Mein persönlicher Lieblingsroman von Neil Gaiman (neben Good Omens) hätte es allemal verdient, auch in Serienform zu Ende erzählt zu werden.

Habt ihr American Gods bereits gesehen? Wenn ja, wie gut hat euch die TV-Serie basierend auf Neil Gaimans Fantasy-Roman gefallen? Würdet ihr euch über ein Comeback freuen oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es mich in den Kommentaren wissen!