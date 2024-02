Dungeons & Dragons: Auf den fantastischen Film folgt eine TV-Serie und dazu gibt's jetzt endlich ein neues Update

Die geplante D&D-Serie wurde von Kinoflop von Ehre unter Dieben überschattet, trotzdem soll das Projekt weiterhin kommen. Bildquelle: Paramount

Die meisten Filmfans sind sich bei Dungeons & Dragons wahrscheinlich einig: Ehre unter Dieben hat es nicht verdient, so hart zu floppen. Trotz fantastischer Kritiken der Presse und Zuschauern spielte der Film im Kinojahr 2023 erschreckend wenig Geld ein.

Es besteht dennoch Hoffnung, dass Dungeons & Dragons fortgesetzt wird. Und nicht nur das: Auch eine TV-Serie soll kommen! Die wurde bereits im Januar 2023 angekündigt, doch seitdem ist es verdächtig still um das Projekt geworden.

Erst jetzt - mehr als ein Jahr später - gibt es endlich ein vielversprechendes Update zur geplanten D&D-Serie. Wie ComicBook berichtet, hat sich Rechteinhaber Hasbro in einem neuen Investorenkonferenz dazu geäußert.

Die D&D-Serie soll noch kommen

Hasbro-CEO Chris Cocks zufolge besteht noch immer großes Vertrauen in die D&D-Marke, weswegen bereits dafür vorhandene Pläne definitiv weiter verfolgt werden sollen - dabei wird explizit die TV-Serie genannt:

Wir verfügen weiterhin über eine solide Entertainment-Sparte in Bezug auf Dungeons & Dragons, wofür wir mit verschiedenen Partnern zusammenarbeiten. Allen voran die neue Streaming-TV-Serie von Paramount, die in gemeinsamer Zusammenarbeit besteht.

Da habt ihr’s: Es sieht also ganz danach aus, als dürften sich Fans von Dungeons & Dragons weiterhin auf die geplante TV-Serie freuen. Allzu viele Details zu dem Projekt gibt es aber noch immer nicht.

Was wir bisher wissen: Die D&D-Serie wird von Showrunner Drew Crevello (WeCrashed) entwickelt, soll insgesamt acht Episoden umfassen und beim Streamingdienst Paramount+ landen. Zuvor gab es Spekulationen, dass die Serie den Kinofilm abrundet beziehungsweise ergänzt - offiziell bestätigt wurde das bisher nicht.

1:48 Dungeons & Dragons: Letzter Trailer zeigt, wie man eine Totenbeschwörung gründlich versaut

Was gerade sonst bei D&D passiert

Abgesehen von Crevellos Projekt wurde an mindestens zwei weiteren Serien zu Dungeons & Dragons gearbeitet: Joe Manganiello (True Blood, Justice League) wollte eine Dragonlance-Serie umsetzen, die jedoch eingestellt wurde. Derek Kolstad (Nobody, John Wick) arbeitete wiederum an einem Underdark-Projekt, über dessen aktuellen Status nichts bekannt ist.

Dass Hasbro 2023 seine Entertainment-Sparte eOne an Lionsgate verkauft hat, verkompliziert die Lage natürlich ein wenig.

Wie es derweil um Dungeons & Dragons 2 steht? Paramount-Chef Brian Robbins und auch Hauptdarsteller Chris Pine machten trotz des mauen Einspielergebnis Hoffnung auf ein Kino-Sequel. Unter welchen Bedingungen das zustandekommen könnte, erfahrt ihr hier:

Wie gut hat euch Dungeons & Dragons gefallen? Würdet ihr euch über eine Kino-Fortsetzung zu Honor Among Thieves freuen oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten?

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die geplante D&D-Serie und wie müsste die eurer Meinung nach aussehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!