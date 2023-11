Auf Henry Cavills neuen Fantasy-Film müssen wir doch länger warten als gedacht

Es kann nur einen Henry Cavill geben, aber gleich drei neue Highlander-Filme. Bildquelle: Netflix

Regisseur Chad Stahelski legt Highlander mit Henry Cavill in der Hauptrolle neu auf. Doch obwohl die Produktion schon nächstes Jahr beginnen soll, startet das Reboot offenbar später als gedacht in den Kinos: Das Studio Lionsgate zielt auf einen Release im Jahr 2026 ab.

Was ihr zum großen Highlander-Reboot wissen solltet

Damit müssen sich Fans noch eine ganze Weile gedulden, bis Henry Cavill für seine nächste große Fantasy-Rolle nach The Witcher wieder das Schwert zückt. Ein konkreter Kinostart steht derzeit für den neuen Highlander nicht fest, der Drehbeginn ist aber zumindest für 2024 angedacht.

Da mittlerweile der Drehbuchautoren/Schauspieler-Streik in Hollywood beigelegt werden konnte, steht dem auch theoretisch nichts mehr im Weg. Chad Stahelski (John Wick 1–4) ist bei der Neuauflage des mittlerweile 37 Jahre alten Fantasy-Klassikers mit Christopher Lambert und Sean Connery federführend und will sogar ein neues Franchise aus dem Boden stampfen.

Soll heißen: Tatsächlich ist Highlander schon jetzt als Trilogie geplant und weitere Spin-Offs in Film- oder Serien-Form nicht unwahrscheinlich. Für Henry Cavills Debüt als (fast) unsterblicher Schwertkämpfer ist ein Budget von 100 Millionen US-Dollar angesetzt.

Woran der John-Wick-Regisseur sonst noch arbeitet

Da Chad Stahelski parallel zu Highlander noch an der Verfilmung des PS4-Hits Ghost of Tsushima arbeitet, könnten sich die beiden Projekte vielleicht gegenseitig in die Quere kommen. Bei Ghost of Tsushima ist zwar schon das Drehbuch fertig, Neuigkeiten bezüglich des Castings oder des Drehstarts gibt es momentan aber nicht – Stahelski persönlich gab erst vor circa zwei Wochen (via ScreenRant) das letzte Update.

Doch auch zu Highlander bleiben aktuell noch einige Fragen offen - so zum Beispiel, was den konkreten Dreh- sowie Kinostart oder das Casting abseits von Henry Cavill anbelangt. Dass man für einen Release auf 2026 abzielt, hat zumindest schon einmal der Lionsgate-Vorsitzende Joe Drake im Zuge der neuesten Investorenkonferenz durchblicken lassen (via ComicBook).

Das Reboot ist tatsächlich schon seit 2016 in Arbeit beziehungsweise Planung und seit 2021 ist Henry Cavill mit an Bord. Was Fans des Originals definitiv optimistisch stimmen dürfte: Der Original-Soundtrack von Queen soll zurückkehren - zumindest in irgendeiner Form.

Henry Cavills nächster Kinofilm

Das ist der nächste Film mit Henry Cavill: Interessiert ihr euch außerdem für den nächsten Film mit Henry Cavill, der am 2. Februar 2024 in den Kinos starten wird, könnt ihr euch wie folgt den Trailer dazu ansehen: Argyll von Regisseur Matthew Vaughn lässt Cavill als fiktiven Geheimagenten (mit einer schrecklichen Frisur) die Welt retten:

2:43 Henry Cavill als fiktiver Agent: Was im Actionfilm Argylle geschrieben wird, wird zur Realität

Übrigens: Neben mehreren Film- und Fernsehfortsetzungen zu Highlander gab es sogar ein legendär schlechtes Videospiel für den C64. Mehr dazu und was gerade sonst Spannendes in der Kino- und TV-Landschaft passiert, könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Habt ihr den Fantasy-Klassiker Highlander bereits gesehen? Wenn ja, wie gut habt ihr den Film mit Christopher Lambert und Sean Connery in Erinnerung? Freut ihr euch auf das Reboot mit Henry Cavill von Chad Stahelksi? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Neuauflage? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!