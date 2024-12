American Psycho: Der Kult-Thriller mit Christian Bale wird nach 24 Jahren neuverfilmt - wohl mit einem Star aus Dune 2

Möglicherweise wird Austin Butler nach Christian Bale zu Patrick Bateman in der Neuverfilmung von American Psycho. Bildquelle: Warner Bros.

American Psycho hat bereits als Roman und als Film für Aufsehen gesorgt - jetzt bahnt sich ein Remake des Psycho-Thrillers aus dem Jahr 2000 an. Dafür ist Luca Guadagnino verantwortlich, der mit Challengers oder Call Me By Your Name ein paar der besten Filme der letzten Jahre ins Kino gebracht hat.

Von Arrakis ins New Yorker Penthouse?

Doch wer tritt als neuer American Psycho in die Fußstapfen von Christian Bale? Offenbar gilt aktuell Austin Butler (Dune 2, The Bikeriders) als Favorit für die Rolle von Patrick Bateman. Seid aber gewarnt: Ein Deal ist noch nicht in trockenen Tüchern!

Variety berichtet davon, dass man es aktuell auf Butler abgesehen hat, der für seine Performance im Elvis-Biopic für den Oscar nominiert wurde. Zuvor kam noch Jacob Elordi (Euphoria, Saltburn) für die Rolle in Frage, der zuvor ebenfalls Elvis Presley gespielt hatte - in Priscilla aus dem Jahr 2023.

Die Neuauflage von American Psycho hat aktuell noch keinen Starttermin. Genau genommen handelt es sich auch mehr um eine Neuverfilmung des Romans von Bret Easton Ellis und weniger um ein Remake des Kinofilms mit Christian Bale.

Das Drehbuch verantwortet Scott Z. Burns (Das Bourne-Ultimatum, Extrapolations). Dabei sollen die erotischen Aspekte des Buchs mehr in den Fokus gerückt werden, als es noch bei der vorangegangenen Horror-Satire aus dem Jahr 2000 der Fall war.

American Psycho wurde bereits als Musical neu interpretiert und auf den Kinofilm der Regisseurin Mary Harron folgte 2002 sogar eine Fortsetzung, bei der es nur für einen Heimkino-Release reichte. Dafür kehrten jedoch weder Harron noch Bale zurück, stattdessen trat Mila Kunis (Black Swan, Die Wilden 70er) als Killerin auf.

