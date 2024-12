28 Years Later: Fans sind überzeugt, dass der erste Trailer ein trauriges Geheimnis der Zombie-Reihe lüftet

Hat 28 Years Later bereits verraten, was aus Jim (Cillian Murphy) wurde? Bildquelle: Searchlight Pictures

Auf 28 Years Later müssen wir nicht so lange warten, wie der Titel eigentlich verspricht. Das Traum-Duo Alex Garland und Danny Boyle kehrt am 19. Juni 2025 mit einem neuen Teil der ausgezeichneten Zombie-Reihe zurück. Und vielleicht hat der erste Trailer zum Film bereits ein großes Geheimnis gelüftet.

Ist das wirklich Cillian Murphy im Trailer zu 28 Years Later?

Vor 22 Jahren stand Cillian Murphy für 28 Days Later vor der Kamera, heute ist der irische Schauspieler aus Filmen wie Oppenheimer oder Sunshine natürlich längst weltberühmt. Murphy ist nun auch bei 28 Years Later an Bord - primär als Produzent, er soll aber auch vor der Kamera zu sehen sein.

Einige Fans sind davon überzeugt: Der erste Trailer zu 28 Years Later hat Cillian Murphys Charakter Jim bereits gezeigt und dessen grausiges Schicksal enthüllt. Bei Minute 01:48 ist eine skelettartige Figur zu sehen, die dem Oscar-ausgezeichneten Schauspieler verdächtig ähnlich sieht:

Ob es sich dabei tatsächlich um Jim handelt, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt natürlich nicht sagen. Die mögliche Enthüllung würde viele Fragen zu Murphys Rolle in 28 Years Later aufwerfen: Wurde Jim mit dem Rage-Virus infiziert? Und wenn ja, inwiefern hat sich dieser weiterentwickelt, wie schon Poster und Trailer zum Film andeuten?

Zuvor hatte Tom Rothman von Sony gegenüber Deadline in Aussicht gestellt, dass Murphy tatsächlich in 28 Years Later (und den geplanten Sequels) eine Rolle spielt. Die soll sehr überraschend ausfallen und auf eine gewisse Weise wachsen . Alles sehr kryptisch.

Bezüglich Jims Schicksal und auch dem von Selena (Naomie Harris) und Hannah (Megan Burns) gab es bisher recht widersprüchliche Infos. In der ursprünglichen Kinofassung entkommt das Trio aufs Land und wird augenscheinlich später von europäischen Behörden gerettet. In gleich drei alternativen Enden stirbt Jim jedoch.

Die alternativen Enden dürften nicht zum Kanon zählen, aber zeigen zumindest schon einmal, dass das Schicksal von Jim nicht allzu rosig aussehen könnte.

Eine finale Antwort bekommen wir dann spätestens am 19. Juni 2025, sobald 28 Years Later in den Kinos startet.

Die direkte Fortsetzung The Bone Temple ist bereits geplant und soll von Nia DaCosta anstelle von Danny Boyle inszeniert werden. Ein fünfter Film kommt ebenfalls noch und bei allen drei Fortsetzungen verantwortet Alex Garland das Drehbuch.