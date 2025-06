American Psycho: Für das Remake des Kult-Thrillers gilt jetzt Arnold Schwarzeneggers Sohn als Favorit

Noch hat Patrick Schwarzenegger keine Hauptrolle übernommen, doch vielleicht ändert sich das spätestens mit der Neuverfilmung von American Psycho. Bildquelle: HBO

Arnold Schwarzenegger ist natürlich gerade im Action-Kino eine absolute Legende. Doch auch sein Sohn Patrick Schwarzenegger macht mittlerweile von sich reden. Der Nachwuchs-Schauspieler war bereits in The White Lotus: Staffel 3 oder dem Spin-off zu The Boys Gen V in prominenten Rollen zu sehen.

Jetzt könnte dem Schwarzenegger-Sprössling ein besonders spannendes Projekt bevorstehen: Wie THR berichtet, gilt der 31-Jährige gerade als Favorit für die Rolle des Patrick Bateman in der Neuverfilmung von American Psycho.

Richtig gelesen: Der 25 Jahre alte Kult-Thriller basierend auf dem Roman von Bret Easton Ellis wird neu verfilmt. Und dafür ist Luca Guadagnino (Challengers, Call Me By Your Name) verantwortlich. Zuvor galten noch Austin Butler (Dune 2, The Bikeriders) und Jacob Elordi (Euphoria, Saltburn) als mögliche Kandidaten.

Hat Patrick Schwarzenegger das Zug zum American Psycho?

Ein bisschen Skepsis gibt es allerdings seitens des Filmstudios Lionsgate, da Patrick Schwarzenegger bisher noch keinen größeren Film als Hauptdarsteller gestemmt hat. Das ändert sich aber in absehbarer Zeit. Bei dem romantischen Drama Love of Your Life übernimmt er an der Seite von Margaret Qualley die Hauptrolle.

Außerdem gibt es Gerüchte, dass Schwarzenegger im anstehenden X-Men-Reboot für das Marvel Cinematic Universe zum Mutanten-Anführer Cyclops werden könnte.

Tatsächlich hat Patrick Schwarzenegger sogar schon mal Patrick Bateman gemimt - zumindest für ein Photoshooting des US-Magazins Vanity Fair. Wie sich der Schauspieler als psychopathischer Serienkiller machen würde, könnt ihr euch also schon mal hier ansehen:

Die Neuauflage von American Psycho hat aktuell keinen Kinostart. Wahrscheinlich lässt der Film auch noch etwas auf sich warten, denn Guadagnino hat aktuell alle Hände voll zu tun.

Noch 2025 soll das Thriller-Drama After the Hunt mit Julia Roberts im Kino starten, darauf soll dann das Drama Artificial für Amazon folgen. Darin soll es um die wahre Geschichte des KI-Unternehmens hinter ChatGPT gehen.

Genau genommen handelt es sich bei dem neuen American Psycho übrigens um kein Remake des ursprünglichen Films mit Christian Bale in der Hauptrolle, stattdessen soll der Roman von Bret Easton Ellis neu verfilmt werden.

