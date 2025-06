Predator: Dank des neuen Films steht die Tür für eine Rückkehr von Arnold Schwarzenegger weit offen

Ob Dutch Schaefer (Arnold Schwarzenegger) und Naru (Amber Midthunder) demnächst gemeinsam den Yautja eins auf die Glocke geben? Bildquelle: Disney/20th Century Fox

Predator-Fans bekommen dieses Jahr ordentlich was aufgetischt. Mit Killer of Killers läuft seit Kurzem ein brandneuer Film bei Disney Plus, während am 6. November 2025 Badlands im Kino folgt. Für beide Projekte ist Regisseur Dan Trachtenberg verantwortlich, der dem altgedienten Sci-Fi-Franchise schon 2022 mit Prey neues Leben eingehaucht hat.

Und es sieht ganz danach aus, als würden die Lücken zwischen den verschiedenen Filmen immer kleiner werden. Denn das Ende beziehungsweise die Post-Credits-Szene von Killer of Killers verknüpft sich direkt mit dem quasi-Vorgänger Prey. Nicht nur das: Theoretisch steht jetzt die Tür für ein Comeback von Arnold Schwarzenegger als Dutch Schaefer offen.

Doch beginnen wir von vorn und betonen an dieser Stelle ausdrücklich: Ab hier gibt’s dicke Story-Spoiler für Predator: Killer of Killers!

2:11 Predator: Im Trailer zu Killer of Killers geht es Wikingern, Samurai und Soldaten an den Kragen

Autoplay

Das Ende und die Post-Credits-Szene von Predator: Killer of Killers erklärt

Worum geht’s in Killer of Killers? Der neue Predator-Film ist in insgesamt drei Episoden aufgeteilt, die in einem übergreifenden Finale münden: Die Wikinger-Kriegerin Ursa (Lindsay LaVanchy), der Shinobi Kenji (Louis Ozawa) und der Weltkriegs-Pilot John Torres (John Torres) bekommen es jeweils mit ihrem ganz persönlichen Yautja zu tun.

Und weil sich alle drei dabei ziemlich gut anstellen und sogar ihre Verfolger in die Knie zwingen, werden sie dafür großzügig belohnt! Zumindest, wenn man der Logik der Predatoren-Rasse folgt: Obwohl zwischen den Lebzeiten von Ursa, Kenji und John Torres eigentlich Jahrhunderte liegen, finden sie sich gemeinsam in einer Arena der Yautja wieder.

Wie das aufgeht? Die Antwort liefert die Post-Credits-Szene von Killer of Killers. Nachdem sich Ursa geopfert hat, um Kenji und Torres die Flucht von dem Predator-Planeten zu ermöglichen, wird sie nicht getötet, sondern auf Eis gelegt.

Und dabei erspähen wir einen Blick auf eine riesige Kühlkammer der Yautja, in der sich auch Naru (Amber Midthunder) und damit die Heldin aus Prey befindet!

Richtig erkannt: In der Post-Credits-Szene von Killer of Killers lässt sich die Naru (Amber Midthunder) blicken, die bereits einen Predator auf dem Gewissen hat. Bildquelle: Disney/20th Century Fox

Was hat das jetzt mit Arnold Schwarzenegger zu tun?

Das bedeutet, dass die Predator-Rasse offenbar fähige Widersacher einsammelt und für später aufbewahrt, um sich noch einmal mit ihnen zu messen. (Diese Enthüllung liefert übrigens auch ein bisschen mehr Kontext, wie die Helden-Truppe aus Predators von 2010 aufeinandertreffen konnte.)

Heißt das, dass auch irgendwo Major Alan Dutch Schaefer aus dem originalen Predator von 1987 in einer Kühlkammer schlummert? Darauf haben unsere Kollegen von Filmstarts Regisseur Dan Trachtenberg im Interview angesprochen und die verheißungsvolle Antwort bekommen:

Das ist eine großartige Frage. Wir können auf jeden Fall jetzt kräftig spekulieren, wer sich noch in diesen Kühlkammern befindet!

Na, wenn das mal nicht vielversprechend klingt! Tatsächlich sollte Arnold Schwarzenegger bereits in Shane Blacks Predator: Upgrade von 2018 in der Rolle zurückkehren, hatte dann aber auf einen Cameo in letzter Sekunde keine Lust.

Dutch Schaefer trat in Predator-Videospielen, -Romanen oder -Comics immer wieder mal auf. Und wer weiß: Vielleicht ist ja auch in einer potenziellen Fortsetzung zu Killer of Killers für ihn Platz? Dan Trachtenberg hat das zumindest nicht völlig ausgeschlossen und dass Arnold Schwarzenegger dem legendären Major zumindest seine Stimme leiht, wäre durchaus denkbar.

Jetzt steht aber zunächst erst einmal Predator: Badlands für den 6. November 2025 an, der offenbar schon ein neues Alien-Crossover vorbereitet. Kein Witz. Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.