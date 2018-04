Amoklauf im YouTube-HQ - Drei Verletzte und eine Tote nach Schießerei

Im kalifornischen YouTube-Hauptquartier von San Bruno hat am Dienstagabend (lokaler Zeit) eine Frau das Feuer eröffnet. Die 39-jährige näherte sich offenbar einer Außenterasse inklusive Essensbereich und schoss auf Anwesend. Dabei wurden drei Personen verletzt, eine davon schwer. Laut Angaben von NBC richtete sie die Waffe im Anschluss gegen sich selbst und starb noch am Tatort.

Ein terroristischer Akt wird von der Polizei ausgeschlossen. Die Täterin habe auf ihren Social-Media-Kanälen wiederholt Beschwerden an die Öffentlichkeit getragen, dass man ihre Videos diskriminiere. Inhaltlich drehten sich diese vordergründig um Tierrechte, Veganismus und Musikparodien - so die Kollegen des NBC.

Ein direkter Bezug zwischen der Tat und potenziellen Ursachen konnte allerdings noch nicht hergestellt werden. Das Zuckerberg San Francisco General Hospital gab bekannt, dass die Verletzten eingeliefert und behandelt wurden.

Augenzeugen berichten von knapp einem Dutzend Schüssen, auf dem Parkplatz brach das Chaos aus, Menschen rannten zu ihren Fahrzeugen. Mitarbeiter von YouTube und Google nutzten schon zum Zeitpunkt der Tat Twitter und Co., um der Welt von den Ereignissen zu berichten.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) April 3, 2018

I am behind another building with colleagues. There are helicopters. There are lots of police nearby. I don’t know if the shooter has been found. If you hear they’ve been found, tell me. I’m safe for now, but don’t feel safe until they’ve been found. — Lil | Milktea (@_lilchen) April 3, 2018

Branchenkollegen, Politiker und unzählige andere Menschen zeigen via Social Media Anteilnahme. Darunter auch Googles CEO Sundar Pichai.

There are no words to describe the tragedy that occurred today. @SusanWojcicki & I are focused on supporting our employees & the @YouTube community through this difficult time together. Thank you to the police & first responders for their efforts, and to all for msgs of support. — Sundar Pichai (@sundarpichai) April 3, 2018

From everyone at Apple, we send our sympathy and support to the team at YouTube and Google, especially the victims and their families. — Tim Cook (@tim_cook) April 3, 2018

Was just briefed on the shooting at YouTube’s HQ in San Bruno, California. Our thoughts and prayers are with everybody involved. Thank you to our phenomenal Law Enforcement Officers and First Responders that are currently on the scene. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 3, 2018

Ein Chirurg des behandelnden Krankenhauses äußerte sich ebenfalls zum Amoklauf: »Zum wiederholten Mal sehen wir uns hier im Einzugsgebiet von San Francisco mit einem Verbrechen konfrontiert, das mehrere Opfer nach sich zieht. Das ist eine Katastrophe, die sich fortsetzt. Nach Las Vegas, Parkland und dem Pulse-Nightclub-Shooting hätte man denken können, dass wir das Schlimmste überstanden haben. Haben wir aber nicht.«

Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald die US-Behörden nähere Infos zu den Hintergründen der Tat mit der Öffentlichkeit teilen.