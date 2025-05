Andor nutzt in Staffel 2 die Macht, um ein großes Star-Wars-Mysterium zu erklären

Der Spion Cassian Andor ist im Star-Wars-Universum eine wichtige Schlüsselfigur. Bildquelle: Lucasfilm/Disney.

Keine Jedi, keine Lichtschwerter und kein »Möge die Macht mit euch sein.« Andor hält sich von vielen Star-Wars-Klassikern fern und macht sein eigenes Ding.

Doch mit den Folgen sieben bis neun der TV-Serie nähern wir uns der Schlacht von Yavin immer mehr und gleichzeitig auch der Handlung von Rogue One und Eine neue Hoffnung. Dort spielt die Macht - wie sonst auch bei Star Wars - eine wichtige Rolle.

Die siebte Episode »Bote« von Andor: Staffel 2 könnte jetzt sogar eine Erklärung bieten, warum die Macht im Kampf gegen das Imperium so bedeutend ist.

»Es gibt einen Ort, an dem er sein muss.«

Um welche Szene geht es genau? Bix (Adria Arjona) möchte ihren Freund Cassian (Diego Luna) zu einer Machtheilerin bringen, weil dieser seit einer Weile Probleme mit einer nicht verheilenden Blaster-Wunde hat. Cassian sträubt sich zunächst dagegen und zeigt deutlich, dass er nicht wirklich viel von der Macht und der damit einhergehenden Spiritualität hält.

Kein Wunder: Die Jedi gelten seit der Order 66 als tot und wurden vom Imperium aus den Geschichtsbüchern getilgt. Doch die Heilerin (Josie Walker) spürt Andors Anwesenheit und kommt auf die beiden zu. Nach einem kurzen Gespräch lässt er sich widerwillig auf die Untersuchung ein. Als die Heilerin fertig ist, bedankt sie sich bei ihm und als Cassian fragt »wofür«, antwortet sie:

Für die Klarheit. Das Gefühl … Es ist schon lange her. Eine Ewigkeit. Ich dachte, es wäre für immer verschwunden.

Cassian interessiert sich nicht für eine genauere Erklärung und rauscht ab. Als Bix erkennt, dass die Frau etwas gesehen hat, fragt sie genauer nach. Die Heilerin erzählt:

Ich kann die Bedeutung spüren. Von Dingen, die ich nicht sehen kann. Schmerz. Furcht. Nöte. Die meisten Wesen tragen mit sich, was sie geprägt hat. Die Vergangenheit. Aber einige, sehr wenige – wie dein Pilot [Cassian] – sie sammeln auf ihrem Weg [Erfahrungen, Emotionen etc.], einer Bestimmung folgend. Er ist ein Bote. Es gibt einen Ort, an dem er sein muss.

Falls ihr euch gerade denkt: Das ist ja schön und gut, aber was hat das mit einem Star-Wars-Mysterium und Episode 4 zu tun? Dazu kommen wir jetzt.

Was bedeutet die Szene für das Star-Wars-Universum?

Cassian tut das ganze Geschehen ähnlich wie Han Solo in Episode 4 als Aberglaube ab. Star-Wars-Fans wissen aber, dass es ein kosmisches Gleichgewicht im Universum gibt und die Macht ihre ganz eigenen Ziele verfolgt. Um diese umzusetzen, nutzt sie die Menschen als eine Art Katalysator. Also: Ob Cassian will oder nicht - er ist ein Teil dieser Balance.

Ebenso wie die Rebellion, die einen verzweifelten Kampf gegen eine Übermacht führt. Dass die Widerstandskämpfer hier Hilfe und Spiritualität suchen, ist nicht komplett abwegig.

Cassian wird als »Bote« bezeichnet und spielt im Kampf gegen die Unterdrückung durch das Imperium eine wichtige Rolle - was das Ende von Rogue One: A Star Wars Story ja auch beweist. Denn er ist mit hauptverantwortlich dafür, dass die Rebellen überhaupt an die Pläne für den Todesstern kommen, es die Schlacht von Yavin gibt und das Imperium am Ende von Episode 4 aufgehalten werden konnte.

Die Geschichte eines Hauptcharakters wird in den aktuellen Episoden übrigens ebenfalls beendet. Wenn ihr unseren Entertainment-Experten Vali fragt, dann beweist dieser Abschluss einfach mal wieder, wie genial Andor wirklich ist. Mehr dazu erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.

Am 14. Mai 2025 steht dann das Staffelfinale von Andor an. Die letzten drei Folgen schließen gleichzeitig die komplette Handlung der Serie ab. Denn eine dritte Staffel wird es nicht mehr geben.