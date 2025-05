Andor ändert in Staffel 2 Star-Wars-Lore: Warum das Imperium einem Planeten gleich zweimal übel mitspielt

Die Bürger von Ghorman wollen ihre Freiheit vom Imperium zurückerlangen. Großmoff Tarkin schlägt den Aufstand nieder. Bildquelle: Lucasfilm / Disney

Die aktuellste Star-Wars-Serienadaption Andor ist nicht zuletzt deswegen ein großer Publikumserfolg, weil sie die schmutzige Seite des Lebens in einer weit, weit entfernten Galaxis zeigt. Statt heldenhafter Jedi-Ritter begleiten wir den Rebellenspion Cassian Andor bei seinem heimlichen Tagwerk.

Immer im Fokus: Das große Leid, das die Herrschaft des Imperiums über die einfache Zivilbevölkerung des Star-Wars-Universums bringt. Die Bürger von Ghorman können davon ein Lied singen. Denn lange stand ihr Schicksal im alten Kanon für eines der größten Kriegsverbrechen des Imperiums: das Ghorman-Massaker, ein wichtiger Zündfunken der Rebellion.

Achtung: Die folgenden Absätze enthalten Spoiler zu wesentlichen Handlungsdetails von Andor, Staffel 2.

Andor-Schöpfer Tony Gilroy war der alte Kanon jedoch offenbar nicht düster genug, sodass er in Andor die bestehende Lore umschreibt. Das Ghorman-Massaker wird noch düsterer - denn es geschieht gleich zweimal.

Ghorman? Nie davon gehört

Falls ihr eine kleine Lore-Auffrischung braucht, bringen wir euch hier kurz auf den aktuellen Stand: Der Planet Ghorman ist ein wichtiger Handelsposten an der Rimma-Hyperraumroute zwischen dem galaktischen Kern und dem Inner Rim. Während der Klonkriege stand Ghorman aufseiten der Republik, deren Umwandlung in ein Imperium befürwortete die Bevölkerung jedoch nicht.

Als Großmoff Tarkin 18 Jahre vor der Schlacht von Yavin auf dem Planeten landen will, machen ihm die friedlich demonstrierenden Bürger keinen Landeplatz frei, sodass er mit seinem Raumschiff einfach auf der Menschenmenge landet. Dabei kommen mehrere Hundert Einwohner von Ghorman zu Tode. Dies ist das ursprüngliche Ghorman-Massaker.

Was geschieht in Andor auf Ghorman?

Die Serie Andor dichtet nun ein weiteres düsteres Kapitel in der Geschichte von Ghorman hinzu. Das neue Ghorman-Massaker findet 16 Jahre später statt, also während der Ereignisse von Andor. Erneut demonstrieren die Bewohner des Planeten gegen die aufgezwungene Herrschaft des Imperiums.

Diesmal entscheiden sich die imperialen Beamten dazu, den Aufstand blutig niederzuschlagen und die Sturmtruppen auf die Bürger von Ghorman schießen zu lassen. Das Ereignis wird als Ghorman-Massaker bekannt und von Senatorin Mon Mothma im Senat als Kriegsverbrechen verurteilt. Es gilt als einer der entscheidenden Katalysatoren für den Beginn der Rebellion.

Zwar musste man die Timeline des Star-Wars-Universums für Andor etwas umschreiben und den Bürgern von Ghorman ein weiteres Mal Gewalt antun. Doch die Gräueltaten von Moff Tarkin aus dem alten Kanon sind in Andor nicht vergessen. Sein Landemanöver ist im neuen Kanon als das Tarkin-Massaker bekannt.

