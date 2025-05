Andor besetzt nach 22 Jahren eine Star-Wars-Schlüsselfigur neu und der Serien-Chef erklärt, warum

Natürlich ist Mon Mothma (Genevieve O'Reilly) nicht die einzige Schlüsselfigur der Rebellen-Allianz, die in Rogue One ihr Comeback feiert. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Ja, in Staffel 2 von Andor kehrt tatsächlich Bail Organa zurück, aber irgendwas ist … anders. Bevor ihr euch darüber den Kopf zerbrecht, warum Prinzessin Leias Ziehvater irgendwie vertraut, aber dann wieder auch nicht aussieht, gibt’s hier Gewissheit.

Für die neue Andor-Season wurde Bail Organa neu besetzt. Der Senator von Alderaan wird in der Star-Wars-Serie nicht von Jimmy Smits gespielt, an seiner Stelle schlüpft Benjamin Bratt (Traffic, Law & Order) in die Rolle. Darüber wurde bereits im Vorfeld spekuliert, jetzt gibt es in den Folgen 4, 5 und 6 der zweiten Andor-Staffel die endgültige Bestätigung.

Warum Bail Organa für Andor ge-recasted wurde

Doch was steckt hinter der Entscheidung? Immerhin hat Jimmy Smits nicht nur in Episode 3 - Die Rache der Sith Bail Organa gespielt, sondern kehrte fast 20 Jahre später zuerst für Rogue One und dann die Kenobi-Serie in der Rolle zurück.

1:22 Andor - offizieller Trailer zu Staffel 2

Dafür liefert Serien-Chef Tony Gilroy im Gespräch mit Collider eine Erklärung. Dem Showrunner zufolge hat man definitiv versucht, Jimmy Smits für Staffel 2 von Andor zurückzubringen - es scheiterte jedoch an Zeit, Geld und ganz konkret Terminkonflikten:

Es ist immer kompliziert, wenn man Legacy-Charaktere zurückzubringen versucht - und das hat immer mit Geld zu tun und dass man einen passenden Termin und so weiter findet. Natürlich wäre [Jimmy Smits] in einer perfekten Welt zurückgekehrt! Aber es hat einfach nicht hingehauen. Zum selben Zeitraum war er für eine TV-Serie verpflichtet, die gerade einen guten Lauf hatte und darum hat es nicht hingehauen. Aber letztendlich brauchen wir natürlich [Bail Organa] [...] und Ben [Bratt] war der beste Ersatz, den es [für die Rolle] nur geben kann!

Benjamin Bratt als Bail Organa in Andor Jimmy Smits als Bail Organa in Rogue One

Dabei dürfen Fans übrigens nicht vergessen, dass die Dreharbeiten von Andor aufgrund des großen Hollywood-Streiks von 2023 unterbrochen werden mussten. Das dürfte ebenfalls bei den Terminschwierigkeiten mitreingespielt haben.

Gegenüber Entertainment Weekly verrät Tony Gilroy außerdem, dass wir Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy das Casting von Benjamin Bratt als Bail Organa zu verdanken haben. Und wenn wir ehrlich sind, ist das alleine aufgrund der optischen Ähnlichkeit definitiv gelungen.

Kathleen [Kennedy] hatte die Idee [...] - und das war wirklich brillant. Er ist ein wirklich wunderbarer Mensch, eifrig und beliebt am Set und richtig glücklich bei dem, was er tut.

In den Folgen 4, 5 und 6 spielt Bail Organa nur eine sehr kleine Rolle, deswegen lässt sich guten Gewissens spekulieren, dass wir ihn in Staffel 2 von Andor nicht zum letzten Mal gesehen haben.

In Rogue One sehen wir den Senator von Alderaan auf Yavin 4 wieder, wo auch Cassian im Zuge seiner Solo-Serie landen wird. Und dann vielleicht gemeinsam mit Bail Organa? Abwarten.