Ein Fest für Star-Wars-Fans: Zu Andor Staffel 2 erscheinen jede Woche gleich drei Folgen

Zu Staffel 2 der Star-Wars-Serie Andor gibt's nicht nur einen ersten Trailer, sondern auch konkrete Infos zum Release-Plan. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Am 22. April 2025 geht es mit der besten Star-Wars-Serie auf Disney Plus weiter, sobald Staffel 2 von Andor an den Start geht. Jetzt gibt es für Fans einen weiteren Grund zur Freude, denn die neue Season setzt auf ein verhältnismäßig ungewöhnliches Release-Muster.

Wie Disney offiziell bestätigt, erscheinen zu Andor: Staffel 2 jede Woche gleich drei Folgen! Da sich die neue Season aus insgesamt 12 Episoden zusammensetzt, bedeutet das für uns vier Wochen lang die geballte Ladung Andor.

Die Entscheidung, die zweite Andor-Staffel auf diese Art und Weise zu veröffentlichen, hat aber auch einen guten Grund. Wie schon bei Season 1 unterteilt sich die Geschichte weiterhin in unterschiedliche Story-Arcs, die sich über jeweils drei Folgen erstrecken.

Soll heißen: Zu Staffel 2 von Andor erscheint dann jede Woche eine vollständige Story-Arc.

Wann genau erscheinen wie viele Andor-Folgen?

Der komplette Release-Zeitplan sieht dann damit wie folgt aus:

am 22. April erscheinen die Folgen 1 bis 3

am 29. April erscheinen die Folgen 4 bis 6

am 6. Mai erscheinen die Folgen 7 bis 9

am 13. Mai erscheinen die Folgen 10 bis 12

Danach ist mit Andor übrigens Schluss: Es wird keine Staffel 3 geben, da die Geschehnisse der neuen Season direkt in Rogue One münden. Und wer den Star-Wars-Film bereits gesehen hat, weiß natürlich, wie der ausgeht.

1:35 Andor: Der erste Trailer zu Staffel 2 bringt gleich zwei Fan-Lieblinge der Star-Wars-Fans zurück

Autoplay

Star-Wars-Fans lieben den Release-Plan für Andor: Staffel 2

Unter Fans sorgen die Release-Pläne für Andor: Staffel 2 übrigens für große Begeisterung. Zum Beispiel auf Reddit machen User ihre Vorfreude auf die Fortsetzung der bisher besten Star-Wars-Serie wie folgt kund:

Wir bekommen also jede Woche einen Andor-Film?! - CosmackMagus

- CosmackMagus Ich liebe diese Herangehensweise. Wir bekommen richtig viel, aber werden gleichzeitig mit dem Verlangen nach mehr zurückgelassen. - clarksonite19

- clarksonite19 👀👀👀🔥🔥🔥 - Eddy_Kane

- Eddy_Kane Das ist der beste Release-Kalender, den wir für ein neues Star-Wars-Projekt bekommen haben. Ich hasse es, jede Woche auf Content von 20 bis 40 Minuten zu warten. Gib mir diese vier Mini-Filme babyyyyy! - Milked_Cows

- Milked_Cows Gute Entscheidung. Ich glaube ehrlich gesagt, dass The Acolyte sehr viel besser aufgenommen worden wäre, hätten Leute nicht so lange zwischen den verschiedenen Episoden gebrodelt. - darwinn_69

Interessiert ihr euch dafür, was jenseits von Andor am Horizont lauert, könnten wir euch natürlich weiterhelfen. Irgendwann 2025 soll noch Staffel 3 von Star Wars: Visionen folgen, während bereits fleißig an Season 2 von Ahsoka gearbeitet wird. 2026 geht es dank The Mandalorian & Grogu übrigens auch mit dem ersten Star-Wars-Film nach Episode 9 weiter.