Andor: Für alle Fans der besten Star-Wars-Serie gibt’s jetzt fantastische Neuigkeiten

Das meint der Autor: Eine Serie für Cassian Andor? Ende 2020 tat ich diese Ankündigung noch mit einem müden Augenrollen ab. Dass ausgerechnet der unsympathische Rebell aus Rogue One ein Solo-Projekt bekommen sollte, interessierte mich damals nicht die Bohne.



Doch 2022 sollte Tony Gilroy mich eines Besseren belehren. Heute bezeichne ich guten Gewissens Andor als die beste Star-Wars-Produktion, die unter Disney zustande gekommen ist - selbst die ersten beiden Staffel The Mandalorian kommen für mich nicht an diese Qualität heran.



Was Andor so gut macht? Das lässt sich eigentlich an einem ganz simplen Punkt festmachen: Andor wäre auch eine fantastische Serie, würde sie sich nicht in das Star-Wars-Universum einordnen. Sämtliche Thematiken, Ideen, Story-Kniffe und Charakterentwicklungen würden auch ohne die Label Galaktisches Imperium und Rebellen-Allianz funktionieren. Denn Gilroy und Willimon war von Anfang an wichtig, eine stimmige Geschichte zu erzählen - der Star-Wars-Aspekt war dabei stets zweitrangig.



Sollten Gilroy und Willimon nach Andor tatsächlich zu Star Wars zurückkehren, würde ich aus meinen Fehlern lernen und sie diesmal mit offenen Armen empfangen. Ob eine weitere Kollaboration unter Disney und Lucasfilm zustande kommt, ist natürlich nicht garantiert. Aber man wird ja wohl noch hoffen dürfen. Denn darauf werden Rebellionen aufgebaut.