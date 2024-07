The Mandalorian & Grogu: Zum ersten Star-Wars-Kinofilm nach Episode 9 gibt’s jetzt ein wichtiges Update

Mit The Mandalorian & Grogu soll der erste Star-Wars-Kinofilm nach Episode 9 schon bald so richtig in die Gänge kommen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Ihr vermisst Star Wars im Kino? Dann merkt euch schon mal den 21. Mai 2026 vor. Zu diesem Termin startet der erste Krieg-der-Sterne-Film seit Episode 9 auf der großen Leinwand: The Mandalorian & Grogu.

Drehstart für den nächsten Star-Wars-Film

Um das angepeilte Datum auch einzuhalten, soll jetzt schon sehr bald der Dreh starten. Das berichtet zumindest die für gewöhnlich sehr gut informierte Website MakingStarWars. Deren Berichten zufolge wurden schon ein paar Szenen gedreht, aber so richtig geht es erst im August 2024 los.

Ursprünglich hätten die Dreharbeiten bereits im Juni starten sollen, doch die haben sich offenbar aus unbekannten Gründen verzögert. Die Verspätung von wenigen Wochen ist jedoch wohl erstmal kein Grund zur Sorge. Denn sofern The Mandalorian & Grogu tatsächlich noch im August 2024 so richtig loslegt, dürfte dem Kinostart 2026 nichts im Wege stehen.

2:36 The Mandalorian: Der offizielle Serien-Recap vor Staffel 3

Was ihr sonst zum Mando-Film wissen solltet

The Mandalorian & Grogu wird unter anderem im kalifornischen El Segundo gedreht. Für die Regie ist Jon Favreau (Iron Man, Der König der Löwen) verantwortlich, der gemeinsam mit dem neuen Lucasfilm-CCO Dave Filoni an dem Kinofilm arbeitet.

Konkrete Details zur Handlung oder dem Cast sind aktuell nicht bekannt. Zumindest gibt es jetzt schon mal ein Update zu den Dreharbeiten, während weitere Infos in den kommenden Wochen und Monaten folgen dürften. Mit einem angeblichen Budget von 100 bis 120 Millionen US-Dollar könnte The Mandalorian & Grogu derweil günstiger als vorangegangene Star-Wars-Filme ausfallen.

Im Moment ist übrigens nicht zu 100 Prozent geklärt, ob der Mando-Film eine potenzielle vierte Staffel zu The Mandalorian ersetzt. Diesbezüglich haben Disney und Lucasfilm noch keine eindeutige Aussage getroffen.

Dass The Mandalorian ebenfalls mit Season 4 fortgesetzt wird, schließt zumindest Giancarlo Esposito nicht vollkommen aus. Auf der Fan Expo Knoxville (via Mando3Updates) gibt der Darsteller von Moff Gideon zu, dass er nicht viel über die Abstimmungen hinter den Kulissen weiß, aber über neue Mando-Folgen für Disney Plus zumindest gesprochen wurde.

Momentan steht zumindest schon einmal offiziell fest: Am 21. Mai 2026 landet The Mandalorian & Grogu im Kino. Am 18. Dezember 2026 soll dann bereits der nächste Star-Wars-Film folgen. Möglicherweise Daisy Ridleys Solo-Film als Rey oder James Mangolds Dawn of the Jedi. Das muss sich erst noch zeigen.

