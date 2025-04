Andor enthüllt in Staffel 2 einen unverschämt coolen TIE Fighter, den Star-Wars-Fans eigentlich schon seit 31 Jahren kennen

Staffel 2 von Andor verändert nach 31 Jahren die Geschichte eines der tödlichsten Raumschiffe von ganz Star Wars. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Mit TIE Fightern von der Stange machen die mutigen Piloten der Rebellen-Allianz in der Regel kurzen Prozess. Um die Raumjäger schnell und billig herzustellen, setzt das Imperium immerhin auf Masse statt Klasse, wodurch es nicht einmal für Schilde reicht.

Ganz anders sieht es bei dem berüchtigten TIE Avenger aus - Eine schwer bewaffnete und gepanzerte Version, die jetzt im Auftakt der zweiten Andor-Season eine Schlüsselrolle spielt.

Seid ab dieser Stelle vor Spoilern zu Folge 1-3 von Andor: Staffel 2 gewarnt!

Dank Andor wird ein 31 Jahre alter TIE Fighter Kanon

Im Auftrag der Rebellen schleust sich Cassian in eine geheime Forschungseinrichtung des Imperiums auf Sienar ein und reißt sich das Raumschiff unter den Nagel. Dabei handelt es sich um einen sogenannten TIE Avenger - einem streng geheimen Prototyp, der mit Schilden, Hyperraum-Antrieb und Waffen ohne Ende ausgestattet ist.

Einen Vorgeschmack darauf gab bereits dieser offizielle Clip, in dem Cassian eher unbeholfen einen ersten Startversuch (im wahrsten Sinne des Wortes) gegen die Wand fährt:

Im offiziellen Clip zu Andor: Staffel 2 geht der Diebstahl eines TIE-Jägers fürchterlich schief

Wer Star Wars schon länger mitverfolgt, dem dürfte der mächtige Raumjäger bekannt vorkommen. Tatsächlich spielte der TIE Avenger in einem Videospiel von 1994 erstmals eine Rolle. In Star Wars: TIE Fighter feierte das Schiff sein Debüt, während er dann in den nachfolgenden Teilen X-Wing vs. TIE Fighter und X-Wing Alliance letztendlich spielbar wurde.

An dieser Stelle sollten wir allerdings erwähnen, dass der TIE Avengers auch mal als TIE Advanced und damit genauso wie Darth Vaders Jäger aus Episode 4 - Eine neue Hoffnung betitelt wurde. Vaders TIE Advanced gilt aber auch als Nachfolgemodell es TIE Avengers. Es ist also ein bisschen kompliziert.

Für das Design des TIE Avenger in Andor diente aber Kylo Rens TIE Whisper aus Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers als Inspiration, wie ein Blogpost auf der offiziellen Star-Wars-Homepage verrät.

Cassian soll seine wertvolle Beute eigentlich auf Yavin 4 (wo sich später eine Geheimbasis der Rebellen befinden wird) an eine Kontaktperson übergeben. Das läuft aber alles andere als geschmeidig.

Auf Yavin 4 angekommen, bekommt er es hier mit einer Zelle von Rebellen-Kämpfern zu tun, die sich ohne Anführer gegenseitig zu zerfleischen beginnt. Parallel dazu plant die Führungsriege des Imperiums übrigens den Genozid eines ganzen Planeten.

Letztendlich schafft es Cassian zu entkommen und seinen Freunden auf Mina-Rau zur Hilfe zu eilen. Dorthin hat das Imperium in der Zwischenzeit seine langen Finger ausgestreckt, was Bix (Adria Rjona), Brasso (Joplin Sibtain), Wilmon (Muhannad Ben Amor) und B2EMO (Dave Chapman) in unmittelbare Gefahr bringt.

Bei seiner Rettungsaktion kann Cassian dann die Zerstörungskraft des TIE Avenger ausspielen, was dieser Clip deutlich macht:

Andor: In dieser Szene aus Staffel 2 lässt Cassian die Waffen des TIE Avenger sprechen

Nicht der einzige Super-TIE-Fighter des Imperiums

Übrigens handelt es sich nicht um das erste Mal, dass das Imperium an mächtigeren Versionen des TIE Fighters herumexperimentiert. In der Animationsserie Star Wars Rebels leitet Großadmiral Thrawn das TIE-Defender-Programm, das jedoch von Ezra Bridger und der Crew der Ghost zunichtegemacht wurde.

Das mündet letztendlich darin, dass Thrawn und auch Ezra aus dem uns bekannten Star-Wars-Universum katapultiert werden (Weltraum-Wale sind schuld!). Ein Wiedersehen mit den beiden gab es dann erst wieder mit der Ahsoka-Serie, zu der Staffel 2 aktuell in Arbeit ist.

Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.