Der Serien-Chef von Ahsoka verspricht: Die Hälfte von Staffel 2 widmet sich einer »richtig, richtig großen Schlacht«

Großadmiral Thrawn (Lars Mikkelsen) hat einen Sternenzerstörer voller Zombie-Sturmtruppler im Gepäck und ist in Staffel 2 von Ahsoka auf Ärger aus. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Das Imperium gilt zwischen Star Wars: Episode 6 - Die Rückkehr der Jedi-Ritter und Episode 7 - Das Erwachen der Macht eigentlich als besiegt. Trotzdem spielt sich in dem Zeitraum ein neuer Krieg ab, der galaktische Ausmaße annehmen wird.

Das verspricht Dave Filoni höchstpersönlich. Der Lucasfilm-CCO und Showrunner von Ahsoka gibt schon jetzt einen Ausblick darauf, was uns in Staffel 2 seiner Star-Wars-Serie erwartet.

Der Sternenkrieg zeigt einen neuen Sternenkrieg

Wenig überraschend tritt dann genau das ein, was die erste Season bereits angeteast hatte: Großadmiral Thrawn (Lars Mikkelsen) ist aus seinem Exil jenseits des bekannten Krieg-der-Sterne-Universums entkommen und versucht sich daran, die Neue Republik in die Knie zu zwingen.

2:11 Offizieller Trailer zu Ahsoka, der Großadmiral Thrawn enthüllte

Autoplay

Seine Chancen dürften nicht einmal schlecht stehen. Mit seinem schwer bewaffneten Sternenzerstörer Chimaera und einer Armee aus untoten Sturmtruppen (sogenannten Night Troopers ) dürfte er viele der entmilitarisierten Planeten schnell überrumpeln und auch überlebende Anhänger des Imperiums auf seine Seite ziehen.

Dass man dafür in Staffel 2 von Ahsoka in die Vollen gehen will, versprach Dave Filoni auf der Star Wars Celebration 2025, wie unter anderem ComicBookMovie berichtet:

Ich sage es, wie es ist. Immerhin seid ihr den weiten Weg [nach Japan] gekommen und ich weiß, dass ihr eigentlich darüber reden wollt, was in Staffel 2 [von Ahsoka] passiert. Die Hälfte davon wird eine richtig, richtig große Schlacht. Es gibt einen Krieg in Star Wars. Wir gehen aufs Ganze und feuern so viel ab, wie wir nur können und so gut es Jon [Favreau] hinbekommt und es uns das Budget erlaubt. Natürlich ist Thrawn involviert. Von ihm werden wir sehr viel mehr sehen. Und auch von Ezra [Bridger]. Hera spielt ebenfalls eine große Rolle, die sich zurück ins Geschehen stürzt. Und sie wird direkt bei der Action involviert sein. Und weil euch das wichtig ist, habe ich auch Chopper mehr zu tun gegeben. Und weil ihr danach gefragt habt und weil auch Jon mit der Idee gespielt hat und ich mein Spielzeug wiederhaben will, wird auch Zeb in Ahsoka auftreten.

Damit ist natürlich Zeb Orrelios gemeint - ein männlicher Lasat, der in der Animationsserie Rebels eine Schlüsselfigur darstellt und zur Crew der Ghost gehörte. Zuvor bekam Zeb in The Mandalorian ein sehr kurzes Live-Action-Debüt.

Wann Staffel 2 von Ahsoka bei Disney Plus erscheint, ist aktuell nicht bekannt. Da die Dreharbeiten gerade angelaufen sind, wäre ein Release bis Ende 2026 nicht auszuschließen.

Dave Filoni selbst schreibt dabei alle acht Folgen der neuen Season, während auf der Star Wars Celebration 2025 ein erstes Bild zu Rory McCann als Baylan Skoll enthüllt wurde. Nach dem überraschenden Tod von Ray Stevenson tritt er in die Fußstapfen des im Mai 2024 verstorbenen Schauspielers.