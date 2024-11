Andor will in Staffel 2 ein 47 Jahre altes Star-Wars-Mysterium lüften

Nach Star Wars: Episode 4 und Rogue One geht es in Staffel 2 von Andor zurück auf Yavin 4. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Fast 50 Jahre ist es schon her, seit Luke Skywalker in Star Wars: Episode 4 dem galaktischen Imperium einen zermürbenden Schlag verpasste: An Bord eines X-Wings absolvierte der Feuchtfarmer von Tatooine erfolgreich den Anflug auf den Todesstern und vernichtete die mächtige Superwaffe des Imperators.

Dabei sicherte Luke ebenfalls das Überleben der Rebellen-Allianz, deren Anführer sich zu diesem Zeitpunkt auf Yavin IV versteckten - einem der Monde des Gasriesen Yavin. Doch wie sind die Verbündeten von Prinzessin Leia Organa dort überhaupt gelandet?

Andor verrät, wie die Rebellen auf Yavin 4 landeten

Egal, ob ihr euch diese Frage gestellt habt oder nicht: Andor wird in Staffel 2 die Antwort darauf liefern. Das hat natürlich einen guten Grund. Denn die letzte Season von Diego Lunas Solo-Serie mündet unmittelbar in den Geschehnissen von Rogue One.

Dort lernen wir Cassian Andor zwar zuerst auf dem Ring von Kafrene kennen, schon kurze Zeit später befreit er mit K-2SO (Alan Tudyk) Jyn Erso (Felicity Jones) aus der imperialen Gefangenschaft auf Wobani, bevor sie sich gemeinsam auf Yavin 4 wiederfinden.

Dass Andor nun in Staffel 2 aufarbeitet, wie es die Rebellen auf den Mond verschlagen hat, verrät Showrunner Tony Gilroy im Gespräch mit Empire:

Also … wir müssen ja irgendwann auf Yavin ankommen, nicht wahr? Also erzählen wir die Geschichte dahinter. Niemand hat sich bisher mit Yavin auf die Art und Weise auseinandergesetzt, wie wir es tun. Wir machen uns auf nach Yavin.

1:58 Disney Plus gibt einen Ausblick auf 2025 - mit Szenen aus Andor: Staffel 2 und Daredevil: Born Again

Tatsächlich bleiben konkrete Infos zur Geschichte von Yavin (4) im neuen Star-Wars-Kanon bisher überschaubar. Die Comicreihe Doctor Aphra enthüllte zum Beispiel, dass einst die Spezies der Massassi auf Yavin 4 lebte, aber schon seit Jahrtausenden ausgestorben ist.

Fun Fact: Poe Dameron (Oscar Isaac) wiederum wurde auf Yavin 4 geboren.

Was ihr sonst zu Andor: Staffel 2 wissen solltet

Insgesamt wird sich die Handlung der zweiten Andor-Staffel über einen Zeitraum von vier Jahren erstrecken. Jeweils drei Folgen widmen sich dann einem Jahr und einer Story-Arc, die darin stattfindet. Und so kommen wir dann bei dem Kinofilm Rogue One an, der die Geschichte von Cassian Andor beendet.

Staffel 2 von Andor startet am 22. April 2025 bei Disney Plus. Dabei gibt es dann auch ein Wiedersehen mit ein paar alten Bekannten, die in der ersten Season fehlten. So zum Beispiel K-2SO (Alan Tudyk) oder Director Orson Krennic (Ben Mendelsohn).

Mehr dazu - und ebenso zur Zukunft von Star Wars - könnt ihr unter den Links oben nachlesen.