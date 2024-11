Star Wars: Kinostart von neuem Film gestrichen - es hat wohl ausgerechnet Rey erwischt

Angeblich war der 18. Dezember 2026 für Rey reserviert - doch den Platz bekommt jetzt ein ganz anderer Disney-Film. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Nach Episode 9 hat der Krieg der Sterne eine Kinopause eingelegt. Gleich zwei neue Star-Wars-Filme sollten die nun 2026 beenden. Wie sich jetzt herausstellt, war das wohl einen Ticken zu ambitioniert: Der Kinostart für einen der beiden geplanten Streifen wurde jetzt gestrichen.

Damit startet 2026 nur ein neuer Star-Wars-Film: The Mandalorian & Grogu am 21. Mai.

Doch kein Kinostart 2026 für Daisy Ridley Rey-Film

Ein zweites Leinwandabenteuer im Krieg-der-Sterne-Universum sollte eigentlich am 18. Dezember 2026 folgen, doch dieser Termin gehört jetzt Ice Age 6 - wie Variety und Deadline berichten.

Welcher neue Star-Wars-Film damit weicht? Es wurde nie offiziell bestätigt, doch dafür galt Daisy Ridleys Solo-Projekt als Rey der Regisseurin Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel) als gesetzt. Wann der Rey-Film jetzt herauskommen soll, steht damit in den Sternen.

Zuletzt wurde das Projekt unter dem Arbeitstitel New Jedi Order bereits mehrfach von Problemen geplagt: Im Oktober wurde bekannt, dass der Rey-Film mit Steven Knight (No Turning Back, Im Netz der Versuchung) den mittlerweile dritten Drehbuchautor einbüßen musste.

Zuvor arbeiteten Damon Lindelof (Lost, Watchmen) und Justin Britt-Gibson (Counterpart, Banshee) an Daisy Ridleys Rückkehr ins Star-Wars-Universum, warfen aber ebenfalls den Blaster ins Korn.

Außerdem wurde kürzlich erst bekannt, dass die Zukunft des Krieg-der-Sterne-Universums auf Reys Schultern lasten soll: Ihr Solo-Film soll nur den Anfang machen, daraufhin ist eine Rückkehr für gleich mehrere neue Leinwandstreifen geplant - so zum Beispiel in der Trilogie von Simon Kinberg.

Worum genau es in dem Rey-Film gehen soll, ist aktuell nicht bekannt. Es ist aber davon auszugehen, dass sich die Handlung circa 15 Jahre nach Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers abspielt und Rey eine neue Generation an Jedi-Rittern trainiert.

2:03 Star Wars: Episode 9 - Offizieller Trailer zum Ende der Skywalker-Saga

Autoplay

So sieht aktuell die Zukunft von Star Wars aus

Wie genau es jetzt mit Daisy Ridley Rückkehr zu Star Wars weitergeht, bleibt abzuwarten. Stand jetzt sehen die Starttermine für neue Krieg-der-Sterne-Filme wie folgt aus:

The Mandalorian & Grogu erscheint am 21. Mai 2026

Ein noch unbekanntes Star-Wars-Projekt folgt am 17. Dezember 2027

Mit neuen Star-Wars-Serien auf Disney Plus geht es wiederum noch Ende diesen Jahres und dann im kommenden Jahr weiter: Am 4. Dezember 2024 startet Skeleton Crew und am 22. April 2025 folgt Staffel 2 von Andor. Währenddessen wird auch an einer neuen Ahsoka-Season gearbeitet, die lässt aber noch eine ganze Weile auf sich warten.