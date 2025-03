Bei iPhone und Samsung Galaxy längst Standard: Mit Android 16 kommt ein praktisches Feature für den Sperrbildschirm

Widgets auf dem Sperrbildschirm kehren endlich zurück. Mit Android 16 plant Google die Rückkehr der Funktion. Angedeutet wurden die Widgets schon im letzten Jahr. Mit den Mini-Apps erhaltet ihr schnellen Zugriff auf wichtige Informationen und auf Funktionen, allerdings soll es auch Einschränkungen geben.

Android 16 bringt Widgets auf den Sperrbildschirm

Erinnert ihr euch noch an Android 4.2 Jelly Bean? Zu der aktiven Zeit des Betriebssystems konnte man bereits Widgets direkt auf dem Sperrbildschirm nutzen, doch mit Android 5.0 Lollipop hatte das ein Ende. Jetzt will Google die Funktion zurückbringen und erweitern (via Googleblog.com).

So soll es die neue Funktion laut aktuellen AOSP-Quellen (Android Open Source Project) auf Smartphones und Tablets standardmäßig geben. Entwickler besitzen aber wohl die Möglichkeit, gezielt zu verhindern, dass Widgets ihrer Apps auf dem Sperrbildschirm auftauchen. Dazu sind bestimmte Aktionen erst durch eine Authentifizierung nutzbar.

Wie funktionieren die Widgets? Laut ersten Tests (unter anderem von Android Police) zeigen, dass die Widgets in einem vertikal scrollbaren Layout angeordnet werden. Durch Wischgesten könnt ihr darin navigieren. Ähnlich funktioniert es aktuell auf dem Google Pixel Tablet, das eine angepasste Version der Sperrbildschirm-Widgets nutzt.

Im Video von Android Authority könnt ihr euch einen ersten Blick auf die neuen Widgets verschaffen. Bedenkt dabei, dass sich die Funktion noch in Entwicklung befindet.

Die Basis der Widget-Funktion integriert Google im Android Open Source Project. Jedoch können Hersteller von Smartphones selbst entscheiden, ob sie die Funktion übernehmen und ob sie diese anpassen. Es wäre auch möglich, sie seitens der Hersteller zu deaktivieren.

Als Einschränkung ist bekannt, dass die Widgets in der ersten Version maximal 4 Zellen breit und 3 Zellen hoch sein dürfen.

Wann kommen die neuen Widgets?

Laut Google sollen die Sperrbildschirm-Widgets mit Android 16 eingeführt werden. Allerdings wird die Implementierung im AOSP erst mit dem großen Quartalsupdate (QPR1) erfolgen, nach dem Release von Android 16. Der Release von Android 16 erfolgt im Juni, was den Quartal-Release von QPR1 vermutlich in den September legen würde.

Wie seht ihr das? Würdet ihr Sperrbildschirm-Widgets nutzen, oder ist das Feature für euch überflüssig? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.