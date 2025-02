Google Pixel 9a: Preise, Größe und Release – Alle Infos und Leaks zum Android-Handy

Im Gegensatz zum Pixel 9 soll der Kamerabalken auf der Rückseite des Pixel 9a verschwinden. (Mike Mareen, natrot - Adobe Stock)

Manche Dinge ändern sich nie. So kündigt Google für gewöhnlich in der ersten Jahreshälfte sein neues Android-Handy der A-Serie an. Doch neben einem neuen Design wird dem kommenden Pixel 9a ein unüblich früher Release nachgesagt.

Was sonst noch von dem Google-Smartphone zu erwarten ist, klärt dieser Artikel.

Preis: Was kostet das Pixel 9a?

Zumindest bei der Version mit 128 GByte soll ich am Preis wenig ändern. Allerdings verlangt Google für den doppelten Speicher mehr Geld als noch im Vorjahr:

Pixel 9a mit 128 GByte (UFS 3.1): 549 Euro

(UFS 3.1): 549 Euro Pixel 9a mit 256 GByte (UFS 3.1): 649 Euro

Die Plattform Android Headlines bietet zudem einen exklusiven Einblick in die Farben:

Pink

Blau

Weiß

Schwarz

Pixel 9a: Wie groß wird das Android-Handy?

Ein umfangreicher Leak zum kommenden Android-Handy verrät einige Details, darunter die Displaygröße sowie die Abmessungen:

Das Gehäuse hat demnach eine Größe von 154,7 x 73,3 x 8,9 Millimeter.

Das Display misst wohl 6,3 Zoll mit FullHD+-Auflösung, unterstützt 120 Hertz und erreicht eine maximale Helligkeit von bis zu 2.700 Nits.

Das Gewicht ändert sich nur geringfügig. Zwei Gramm weniger soll das Pixel 9a auf die Waage bringen, insgesamt 185 Gramm.

Release: Wann erscheint das Pixel 9a?

Das Pixel 9a wird sogar schon im März 2025 erscheinen, wenn man den aktuellen Gerüchten Glauben schenken darf.

Demnach will Google das Smartphone am 19. März vorstellen und am darauffolgenden Mittwoch, den 26. März, ausliefern. In der Vergangenheit wählte der Suchmaschinenriese das zweite oder sogar dritte Quartal als Veröffentlichungszeitraum für das A-Modell.

Die Google I/O beginnt am 20. Mai. Es käme nicht überraschend, wenn Google diesen Termin als Starttermin wählen würde.

Großer Leak zeigt die Specs des Pixel 9a

Wie bereits erwähnt, ist im Vorfeld ein riesiger Leak des Datenblattes des Pixel 9a aufgetaucht, der einige Specs verraten soll. Beginnen wir mit dem Display und dem neuen Design.

Design und Display

Google hat sich offenbar für einen radikalen Schritt entschieden und den fast schon ikonischen Kamerabalken auf der Rückseite des Smartphones entfernt. Dadurch hebt sich das Kameraelement minimal vom Gehäuse ab und die Rückseite wirkt deutlich flacher.

Auf der Vorderseite fällt auf, dass der Hersteller an den relativ dicken Displayrändern festzuhalten scheint. Wie bereits erwähnt, misst das Display 6,3 Zoll (statt 6,1 Zoll) mit FullHD+ Auflösung und 60 bis 120 Hertz (bis zu 2.700 Nits hell). Gorilla Glass 3 schützt das Display vor Kratzern und Bruch.

Kameraspecs

Ein zusätzliches Teleobjektiv wie beim Pixel 9 Pro wird es nicht geben. Es werden also höchstwahrscheinlich nur drei Linsen inklusive der Selfie-Kamera zur Verfügung stehen:

Hauptkamera: 48 Megapixel, f/1.7, 25mm, 1/2.0 Zoll

48 Megapixel, f/1.7, 25mm, 1/2.0 Zoll Ultraweitwinkelkamera: 13 Megapixel, f/2.2, 1/3.1 Zoll

13 Megapixel, f/2.2, 1/3.1 Zoll Selfie-Kamera: 13 Megapixel, f/2.2, 20mm, 1/3.1 Zoll

Wie für die Pixel-Serie typisch, sind KI-basierte Funktionen für Fotografie, Video und Bearbeitung integriert, darunter Magic Editor, Add Me, Magic Eraser und Co.

Zoom Enhanced und Video Boost hingegen werden weiterhin der Pro-Serie vorbehalten sein.

Prozessor

Typischerweise verbaut Google in den Smartphones der A-Serie den aktuellen Tensor-Chip, in diesem Fall den Tensor G4. Der Prozessor wird offenbar von 8,0 GByte Arbeitsspeicher und dem Sicherheitsprozessor Titan M2 unterstützt.

Im Vergleich zum G3-Chip im Pixel 8a ist der Leistungszuwachs gering. Der Chip verarbeitet die KI-Aufgaben schneller und läuft gleichzeitig kühler.

Ein großer Sprung wie beim Snapdragon 8 Elite wird derzeit auch beim kommenden Tensor G5-Chip nicht erwartet, der vermutlich mit der Pixel 10-Serie debütiert.

Akkuleistung

Laut dem geleakten Datenblatt verbaut Google einen Akku mit 5.100 mAh, der mit 23 Watt kabelgebunden und 7,5 Watt kabellos geladen werden kann.

Android 15 ab Werk

Das Google-Handy wird voraussichtlich ab Werk mit Android 15 und einer siebenjährigen Software-Update-Garantie ausgeliefert.

35:17 Tech like Vera: Mein erstes Mal beim Google Event + Gewinnspiel

Autoplay

Weitere Features

Bluetooth 5.4

Wifi 6E

IP68

Face Unlock

USB 3.2

Pixel 9a vs. Pixel 9 vs. Pixel 8a: Lohnt sich das Warten?

Wer mit dem Gedanken spielt, seinen treuen Begleiter in Rente zu schicken und vielleicht zum Launch des Pixel 9a zuzuschlagen, wird sich sicherlich fragen, ob nicht das Pixel 9 oder das Pixel 8a besser geeignet sind.

Die vorläufigen Spezifikationen des Pixel 9a lesen sich im Vergleich zu den beiden anderen Smartphones wie folgt:

Spezifikation Pixel 9a Pixel 8a Pixel 9 Display 6.3 Zoll, OLED, 60 bis 120 Hertz 6.1 Zoll, OLED, 60 bis 120 Hertz 6.3 Zoll, OLED, 60 bis 120 Hertz Auflösung 1080 x 2400 Pixel 1080 x 2400 Pixel 1080 x 2424 Pixel Prozessor Google Tensor G4 Google Tensor G3 Google Tensor G4 RAM 8 GByte 8 GByte 12 GByte Speicher 128 GByte, 256 GByte 128 GByte, 256 GByte 128GB, 256GB Hauptkamera 48 Megapixel (Haupt), f/2.2, 20mm, 1/3.1 Zoll

13 Megapixel (Ultraweitwinkel) 64 Megapixel (Haupt), f/1.9, 26mm, 1/1.73 Zoll

12 Megapixel (Ultraweitwinkel), f/2.2 50 Megapixel (Haupt), f/1.7, 25mm, 1,31 Zoll

48 Megapixel (Ultraweitwinkel), f/1.7, 1/2.55 Zoll Frontkamera 13 Megapixel 13 Megapixel, f/2.2, 20mm 10.5 Megapixel, f/2.2, 20mm Batterie 5.100 mAh

23 Watt (Kabel)

7,5 Watt (Wireless) 4.492 mAh

18 Watt (Kabel)

7,5 Watt (Wireless) 4.700 mAh

27 Watt (Kabel)

15 Watt (Wireless) Betriebssystem Android 15 Android 15 Android 15 Konnektivität Bluetooth 5.4

WiFi 6E

USB 3.2 Bluetooth 5.3

WiFi 6E

USB 3.2 Bluetooth 5.4

WiFi 7

USB 3.2 IP-Zertifizierung IP68 IP67 IP68 Preis ca. 549 Euro (UVP) ab 389 Euro (Straßenpreis) ab 659 Euro (Straßenpreis)

Ob sich das Warten lohnt, hängt von den eigenen Erwartungen und dem Budget ab. Das Pixel 8a fällt im Preis und hat im Test eine sehr gute Figur gemacht. Das Pixel 9 zeichnet sich durch eine bessere Kamera sowie Verarbeitung aus, kostet aber auch deutlich mehr.

Gerüchten zufolge soll der Leistungssprung zum Pixel 8a nicht so groß sein, dass er den hohen Aufpreis rechtfertigt.

Wenn es allerdings ein Google Pixel sein muss, das auch noch eine möglichst lange Akkulaufzeit auf die Fahne schreibt, kann sich das Warten durchaus lohnen. Aber das sind ja bisher nur Gerüchte.

Google hat im vergangenen Jahr die Markteinführung der Pixel 9-Serie vorgezogen und die Smartphones im August vorgestellt. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Hersteller die Flaggschiff-Serie auch in diesem Zeitraum 2025 vorstellt.

Wartet ihr auf das Pixel 9a oder wartet ihr auf die Pixel 10-Serie? Welches Android-Smartphone benutzt ihr? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!