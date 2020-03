Angriff der Killerwürmer: 2020 kehrt ein Kult-Klassiker zurück

Gerade die alten Hasen unter euch erinnern sich bestimmt noch an die Zeiten, als Gefechte nicht mit realistischen Waffen wie in Counter-Strike und Call of Duty ausgetragen wurden, sondern Feinde mit einem glorreichen »HALLELUJAH!« explodierten. Wer jetzt in Nostalgie schwelgt, den wird es freuen zu hören, dass Team 17 für 2020 einen neuen Teil der Kult-Serie Worms angekündigt hat.

Grab your Bazooka and jump on your Sheep, the Worms are back in 2020 like you’ve never seen them before.



New Worms, new ways to play.



Dem ersten Teaser auf Twitter nach zu urteilen dürft ihr euch auf eine Menge der bekannten Waffen einstellen. Neben der altbewährten Bazooka werdet ihr erneut abgedrehte Explosivstoffe wie die Heilige Granate und Schafe zu eurem Arsenal zählen.

Was ist Worms?

In Worms tretet ihr in rundenbasierten Kämpfen mit einer Gruppe von Würmern gegen feindliche Teams an. Ihr müsst entweder die Lebenspunkte der gegnerischen Würmer auf Null senken, oder sie einfach mit Explosionen und ähnlichen von der Karte fegen.

Der Titel zeichnet sich dabei vor allem durch seine verrückten Waffen aus. So könnt ihr Feinde mit Bananenbomben, fliegenden Superschafen oder Betoneseln attackieren. Taktik bleibt dabei nicht außen vor. Beim Einsatz von Wurfgeschossen müsst ihr zum Beispiel die Windstärke in die Flugbahn einberechnen.

Stellt euch auf Veränderung ein

Das kurze Video lässt etwas Interpretationsspielraum zu der Frage zu, ob uns ein klassisches Worms erwartet, oder eine Neuauslegung: Der Teaser beginnt mit einigen Szenen aus dem allerersten Worms, das 1995 erschien. Der Ankündigungstweet wiederum spricht von »Neuen Arten zu spielen«.

In der Vergangenheit erfand sich Worms immer wieder neu. So machte es einst den Sprung von 2D auf 3D, was jedoch mit wenig Gegenliebe aufgenommen wurde. Danach ging es zurück in die vertrauten zweidimensionalen Schlachten. Mit WMD erschien der bisher letzte Teil im Jahr 2016 und erweiterte die Gefechte um Fahrzeuge.