Anno 117 hat einen Release-Tag und bestätigt seine ersten 3 DLCs samt völlig neuer Region

Wir wissen, wann Anno 117 erscheint und in welche neue Region es nach dem Release geht.

Anno 117: Pax Romana hat endlich einen konkreten Tag genannt, an dem das Aufbauspiel in die Läden kommt. Reden wir nicht lange drumherum:

Am 13. November 2025 erscheint das Spiel

Mit der Ankündigung des Release-Termins ist es jetzt auch möglich, das Spiel vorzubestellen und dabei aus einer von zwei verschiedenen Editionen zu wählen. Doch nicht nur das, damit hat das Team außerdem die ersten drei DLCs enthüllt, die alle 2026 erscheinen sollen.

1:32 Anno 117 stimmt mit einem neuen Trailer auf den Release im November ein

Das kostet Anno 117

Anno 117 erscheint am 13. November in vier verschiedenen Editionen. Allerdings ist eine davon rein digital und zwei nur für den physischen Release gedacht. Wir fassen die Inhalte aller Editionen zusammen:

Standard Edition (digital und physisch) 60 Euro Vorbestellerbonus

(digital und physisch) Tribun Edition (physisch) 60 Euro Vorbestellerbonus Steelbook 3 Lithografien mit Artworks

(physisch) Gold Edition (digital) 90 Euro Vorbestellerbonus Year 1 Pass

(digital) Governor's Edition (physisch) 160 Euro Vorbestellerbonus Year 1 Pass Steelbook Geschmiedetes Anno-Symbol Albion- und Latium-Münzen Amphitheater-3D-Puzzle Artbook mit 84 Seiten 3 Lithografien mit Artworks Brief des Town Criers Blaupause

(physisch)

Es ist also eine ziemlich typische Zusammensetzung aus Vorbestellerboni, erstem Season Pass und Goodies in der Collectors Edition. Ubisoft hat auch bereits angekündigt, was Vorbesteller alles bekommen:

Vorbestellerboni

Town-Crier-Statue: Der sympathische Ausrufer aus dem ersten Trailer bekommt eine Statue.

Der sympathische Ausrufer aus dem ersten Trailer bekommt eine Statue. Kapitolinische-Wölfin-Statue: Ein weiteres kosmetisches Ornament, das an die Gründungslegende von Rom erinnert.

Ein weiteres kosmetisches Ornament, das an die Gründungslegende von Rom erinnert. Schlachtstandarte: Ein großer Mast, an dem eine Fahne stolz weht und den eine kleine Statue krönt.

Ein großer Mast, an dem eine Fahne stolz weht und den eine kleine Statue krönt. Wolf-Spielerlogo: Ein Logo für euer Spielerprofil in Form eines Wolfes.

Der erste Season Pass bringt euch nach Ägypten!

Vulkane, Pferderennen und Pyramiden. Das erste Jahr nach dem Release von Anno 117 bietet so einiges.

Noch spannender als die Boni für Vorbesteller, sind aber die Inhalte des ersten Season Pass. Ubisoft hält hier augenscheinlich an dem Konzept aus Anno 1800 fest und bringt mit jeder Season drei neue DLCs ins Spiel. Darunter sind wohl in der Regel zwei kleinere und eine große Erweiterung. Alle DLCs sollen 2026 erscheinen.

1. DLC: Neue Inseln

Der allererste DLC für Anno 117 wird einige neue Inseln ins Spiel bringen. Das verschafft euch aber nicht nur mehr Platz, es sollen auch neue Herausforderungen warten. Im ersten Bild und bei der DLC-Beschreibung ist von einem rauchenden Berg die Rede, offensichtlich wird also ein Vulkan eine wichtige Rolle spielen. Nennt eure Städte sicherheitshalber nicht Pompeii.

2. DLC: Circus Maximus

Der zweite DLC bringt ein neues Monument ins Spiel. Während wir schon wissen, dass das Kolosseum im Hauptspiel steckt, wird im DLC dann der Circus Maximus nachgereicht. Historisch war es die größte Arena der römischen Antike und diente vor allem als Rennstrecken. Auch in Anno 117 wird dieses Monument kaiserliche Rennbahn genannt und unterhält eure Bürger.

3. DLC: Ägypten

Es lag ehrlich gesagt ziemlich auf der Hand und ist damit nur so halb überhaupt eine Überraschung. Aber jetzt ist auch ganz offiziell, dass Ägypten die erste neue Session in Anno 117 wird, also das erste neue Gebiet. Wirklich genannt wird das Land nicht Ägypten, sondern das goldene Land der Pyramiden , aber das ist ja mehr als offensichtlich. Spannend wird hier dieses Mal zu sehen, ob eine neue DLC-Session in Anno 117 genauso eigenständig wird wie Latium und Albion.

Da die Gold Edition samt Year 1 Pass etwa 30 Euro mehr kostet als die Grundversion, rechnen wir in Anno 117 mit einem höheren Preis für die Erweiterungen. Bei Anno 1800 hat jede Season noch etwa 25 Euro gekostet, jetzt wird der Preis wohl bei ungefähr 30 liegen – vielleicht auch höher. Aber immerhin das Grundspiel kostet genau so viel wie auch Anno 1800.