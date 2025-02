Endlich bestätigt: Anno 117 überarbeitet erstmals, wie ihr Straßen baut

Anno 117 legt Hand an das Straßensystem und revolutioniert damit das altbekannte Bauraster.

Wir haben es uns doch gedacht! Anno 117: Pax Romana wird als erstes Anno überhaupt neben rechtwinkligen Abzweigungen auch 45-Grad-Winkel ermöglichen. Mehr noch, die Straßen sollen insgesamt deutlich natürlicher wirken und sich organischer in die Landschaft einfügen.

Vor allem dadurch, dass hier viel sanftere Kurven entstehen als noch in Anno 1800. Von den hässlichen Zickzack-Routen könnt ihr euch komplett verabschieden – wenn ihr wollt.

In einem ausführlichen neuen Blog-Eintrag auf der Anno-Union führt das Team aus, wie die überarbeiteten Straßen in Anno 117 funktionieren. Wir fassen die wichtigsten Informationen daraus zusammen. Es gab auch ein paar neue Bilder zu sehen, die erstmals ein Gebäude in der Spielumgebung zeigen.

Das neue Raster

Es gab nach der offiziellen Ankündigung von Anno 117 einige Fans, die auf ein Anno völlig ohne Raster hofften. Wieder andere hofften das Gegenteil, denn ein Stück weit gehört das Bauraster von Anno zur Spielidentität. Unsere Vermutung war, dass das Raster modernisiert wird und genau dafür hat sich Ubisoft jetzt entschieden.

Im Blog gibt das Team einen Eindruck davon, wie das neue Raster funktioniert. Denn statt wie früher die Spielwelt in einzelne Kacheln zu unterteilen, ist jede dieser Kacheln noch einmal in kleine, dreieckige Felder unterteilt. Damit wird es möglich, diagonale Straßen ohne Ecken zu verlegen. Ein Bild aus dem Blog illustriert das sehr gut:

Theorie Praxis

Zusätzlich werden Straßen nun nicht länger aus einem vordefinierten Set an Kacheln zusammengesetzt wie früher, wo es im Prinzip für jede Kachel ein vorher designtes Stück gab, dass die Kachel je nach Kontext besetzte. Stattdessen sind Straßen jetzt Graphen.

Das bedeutet, dass nicht jede einzelne Kachel, sondern der Abstand zwischen zwei Punkten gerendert wird. Das macht es auch möglich, dass die Straßen sanfte Kurven abbilden und nicht immer so extrem abknicken. Ein Nachteil soll sein, dass eine Straße jetzt immer aus mindestens zwei Kacheln bestehen muss.

Straßen, Städte und Felder

Natürlich bedeutet ein neues Straßennetz auch, dass sich der Rest eurer Siedlung daran anpassen muss. Gemessen an den bislang bekannten Bildern von Gebäuden scheint es nicht so, als würden sie dynamisch jeden spitzen Winkel ausfüllen können, der durch 45-Grad-Straßen entsteht. Aber die Häuser können sich an die Neigung anpassen und richten sich neuerdings sogar automatisch an den Straßen aus.

Eine Ausnahme sind offenbar Felder. Im Blog könnt ihr ein Bild davon sehen, wie sich eine Straße durch ein Kornfeld schlängelt und das Feld sich durchaus an die Biegungen der Kurven anpasst. Früher mussten alle Felder rechteckig angelegt werden, was aufgrund der Größe eine gehörige Puzzelei bedeutete. Jetzt schmiegt sich das Feld automatisch selbst an runde Straße.

Felder können sich ganz organisch an die kurvigen Wege schmiegen und so viele Lücken ausfüllen.

Wie gut das alles funktioniert, muss die Praxis zeigen. Es ist damit aber jetzt schon klar, dass Städte in Anno 117 wohl spürbar anders aussehen können als noch in Anno 1800. Wer darauf im Übrigen gar keine Lust hat, der kann komplett auf den neuen Straßenbau verzichten. Ihr könnt die Option für 45-Grad-Straßen einfach deaktivieren und bei euren altbekannten Schachbrettstädten bleiben.

Den Aquädukt!

Abschließend gibt der Blog noch einen Ausblick auf ein weiteres neues Feature: Aquädukte! Natürlich sind diese beeindruckenden Bauwerke der Römer in einem Spiel rund um die Antike nicht wegzudenken.

Noch kennen wir ihre genaue Funktion nicht (irgendwas mit Wasser), aber der Bau soll wohl Ähnlichkeiten zu den Straßen aufweisen. Vermutlich werden also auch diese Bauten als Graphen erstellt und können wie die Straßen auch im 45-Grad-Winkel verlaufen.