Anno 117: Wir wissen jetzt, was das gewaltige Hippodrom tatsächlich kann - abseits wirklich imposant auszusehen

Soll Dorian im Hippodrom antreten? Das entscheidet im DLC ihr!

Anno 117 lässt euch im August ein monumentales Gebäude bauen! Der DLC Das Hippodrom bringt die gleichnamige Rennbahn ins Spiel und damit auch das größte Gebäude, das es in der Spielereihe jemals gab. Wie das Amphitheater wird das Hippodrom dabei auch spielerisch ein Monument. Ihr müsst es also phasenweise bauen und dabei haufenweise Baumaterial herankarren. Wie das Monument entsteht, hat ein Trailer bereits enthüllt.

Jetzt ist der zweite Trailer der dreiteiligen Reihe rund um die Rennbahn erschienen. Dort geht es diesmal darum, was ihr in der Arena macht, wenn das Monument einmal steht! Wir haben also eine erste Vorstellung davon, wie das Hippodrom funktioniert, auch wenn der Trailer auch noch keine exakten Gameplay-Details verrät. Aber seht selbst:

1:35 Anno 117: Im Hippodrom fahren eure eigenen Spezialisten um den Sieg

Autoplay

Eure Spezialisten in der Arena

Der Trailer enthüllt wohl eine der zentralen Spielmechaniken des Hippodroms. In der Arena können wir, anders als im Amphitheater, nicht nur Spiele veranstalten, deren Boni von den gelieferten Ressourcen abhängen. Im Hippodrom hingegen werden spannende Wagenrennen ausgetragen, bei denen stets vier Fahrer gegeneinander antreten.

Und hier kommt der Clou: Ihr könnt darüber entscheiden, wer diese Fahrer sein sollen! Oder zumindest könnt ihr euch mindestens einen der vier Fahrer aussuchen. Die Fahrer sind dabei immer Spezialisten, die in Anno 117 normalerweise in euren Gästehäusern oder der Villa leben, um unterschiedliche Boni zu gewähren.

Jetzt kann aber eben auch jeder dieser Spezialisten an den Rennen teilnehmen und bekommt eine eigene Reihe an Werten, die darüber entscheiden, ob er das Rennen gewinnt oder nicht. Da ihr auch Konkurrenten zu Spezialisten machen könnt, dürft ihr dann sogar Figuren wie Dorian oder Athr wortwörtlich ins Rennen schicken.

Unklar bleibt, was ihr davon genau habt. Womöglich wird der Spezialist durch die Teilnahme am Rennen verbessert, wenn er das Rennen denn gewinnt. Vielleicht hat die Entscheidung aber auch ganz andere Auswirkungen, das muss sich erst noch zeigen. Im realen Circus Maximus waren solche Rennen durchaus gefährlich und konnten zu tödlichen Unfällen führen – aber ob man so auch Spezialisten verlieren kann, halten wir zumindest erstmal für unwahrscheinlich.

Eine neue Abstimmung

Auf der Anno-Union könnt ihr derzeit darüber abstimmen, welche vier Spezialisten als erstes im Hippodrom um den Sieg fahren. Zur Wahl stehen dabei Athr, Dorian, Diviner of Dough, Whataboutist Watis, Sausage Purveyor Quirinus Rubellius und Alys.

Von den vier Spezialisten hätte Alys sicherlich die besten Chancen, die laut Trailer die besten Werte mitbringt (4 auf Tempo, 4 auf Ausdauer, 3 auf Beschleunigung und 3 auf Konstanz). Das Rennen zwischen den vier Charakteren steht dann im Fokus des dritten Trailers zum Hippodrom.

Der dritte Trailer soll übrigens am 20. August erscheinen, davor ist mit dem DLC also wohl nicht zu rechnen. Einen Termin hat die Erweiterung weiterhin nicht.