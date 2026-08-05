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Baldur's Gate 3: Drei Jahre nach Release enthüllt Larian unsere schlimmsten Sünden

Von wegen das Dunkle Verlangen hat euch zu euren Untaten an der Schwertküste getrieben! Die Entwickler haben Beweise, dass BG3-Spieler von ganz alleine fiese Dinge tun.

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Stephanie Schlottag
05.08.2026 | 12:03 Uhr | ca. 2 Minuten Lesezeit
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Die gute Schattenherz würde natürlich niemals irgendwas Fragwürdiges anstellen. Okay, außer Shar bittet darum. Aber sonst! Die gute Schattenherz würde natürlich niemals irgendwas Fragwürdiges anstellen. Okay, außer Shar bittet darum. Aber sonst!

Es ist mal wieder soweit: Larian teilt offizielle Statistiken zu ihrem Rollenspiel-Hit Baldur’s Gate 3. Der inzwischen genau drei Jahre alt ist. Sogar sechs, wenn man den Early Access mitzählt. Ja, wirklich. Wir geben euch kurz einen Moment zum Durchschnaufen.

Okay, genug geatmet, jetzt ans Eingemachte. In den Zahlen stecken wieder viele interessante Erkenntnisse, darunter die, dass einige Leute wirklich vor gar nichts zurückschrecken. Jaja, auch was den Mord an NPCs betrifft, aber noch viel erschreckender: Über 9.000 Leute haben Baldur’s Gate 3 im Hochformat gespielt. Weichet von uns!

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Was verraten die Daten sonst noch?

Von allen Story-NPCs, die nicht sterben müssen, hat Zevlor am häufigsten den Löffel abgegeben. Auf Platz 2 und 3 folgen Rolan und Isobel. Gut, Rolan verstehe ich, der ist ein bisschen mühsam zu retten, wenn man nicht weiß, was man tun muss. Aber Isobel?! Ihr Monster!

Einige von Isobels zahlreichen Ableben gehen natürlich auf das Konto derer, die als Dunkles Verlangen gespielt haben. Aber die Ausrede mit der unwillkürlichen Mordlust zählt ab sofort nur noch halb, denn Larian enthüllt: Mehr Leute ohne Dunkles Verlangen haben die Bardin Alfira umgebracht als diejenigen mit. So, so.

Video starten 58:05 Nach Baldur's Gate 3: Warum die Zukunft NICHT Dungeons & Dragons gehört

Und dann sind da noch diejenigen, deren Gesinnung definitiv chaotisch böse ist. Viermal wurde der Poo-Scraper (liebevoll auch Hackmesser genannt) in Kämpfen in Akt 3 benutzt. Solltet ihr jetzt das dringende Bedürfnis verspüren, das auch auszuprobieren, sei euch diese Mod für den Poo-Scraper empfohlen.

Wie bereits erwähnt, haben 9.000 Personen das Spiel auf ein Hochformat umgestellt. Wenn einer von denen unter euch ist: Warum? Habt ihr euer Smartphone vermisst? Hasst ihr zu viel taktische Übersicht auf dem Schlachtfeld? Aber hey, wenigstens seid ihr nicht Teil der Truppe von 114 Personen, die im Format 1:1 gespielt haben. Lang lebe das Quadrat.

Noch ein paar ausgewählte Erkenntnisse:

  • Bis heute wurden 13.000 verschiedene Mods erstellt und hochgeladen, die 500 Millionen (!) mal heruntergeladen wurden.
  • Die heilige Waffe Blut von Lathander wurde über 670 Millionen mal im Kampf benutzt, obwohl sie komplett optional und nicht so leicht zu finden ist. Unser Guide verrät, wie ihr an den mächtigen Streitkolben kommt.
  • Über 34.000 von euch sind dem Endboss mit einer betrunkenen Heldengruppe entgegengetreten. Prost!

Wow, mich beschleicht allmählich das Gefühl, ich sollte nochmal einen bösen Run wagen. Ich war bisher immer eine ziemlich klassische Heldin in Baldur’s Gate 3 – naja gut, als Druidin vom Zirkel der Sporen hatte ich keine moralischen Einwände dagegen, manche Leute erst kaputtzumachen und dann zu verhören. Aber ich habe sie dann immer gleich als Zombie-Pilze wieder auferstehen lassen, und wenn die umfallen, dann wächst da im nächsten Jahr ganz viel Schönes. Das wird alles im Kreis des Lebens wiederverwertet 🙏

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Allmählich wird spannend, wie es denn mit Baldur’s Gate 3 weitergeht. Dass Larian keinen vierten Teil entwickelt, sondern an ihrem eigenen Werk Divinity sitzt, wissen wir schon. Aber nach dem riesigen Erfolg wird die Rollenspielreihe sicherlich in irgendeiner Form weitergehen. Gerade erst hat ein bekanntes Entwicklerstudio seinen Hut in den Ring geworfen. Mehr dazu oben in der Linkbox.

Wie sieht es mit euch aus? Findet ihr euch in den Statistiken wieder? Spielt ihr mit Mods? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

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Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3

Genre: Rollenspiel

Release: 03.08.2023 (PC), 06.09.2023 (PS5), 07.12.2023 (Xbox Series X/S)

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