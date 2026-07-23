Großer Steam Sale zeigt, wie viele fantastische Spiele in Deutschland entstehen - 10 davon gibt's gerade zum Tiefstpreis

International ist Deutschland vielleicht nicht als die größte Videospielnation bekannt. Doch der aktuelle Steam-Sale zeigt eindrucksvoll, wie viele geniale Spiele bei uns daheim entstehen.

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Jesko Buchs
23.07.2026 | 06:12 Uhr

Die Anno-Entwickler stammen aus dem schönen Mainz. Diese Woche gibts zahlreiche Spiele aus Deutschland im Sale. Die Anno-Entwickler stammen aus dem schönen Mainz. Diese Woche gibt's zahlreiche Spiele aus Deutschland im Sale.

Die großen AAA-Spielehits der vergangenen Jahre stammen aus den USA, Japan, China und Frankreich. Deutschland ist in puncto Spieleentwicklung im internationalen Vergleich eher abgeschlagen, was möglicherweise auch an der vergleichsweise weniger stark ausgeprägten staatlichen Spieleförderung liegt. Staaten wie Kanada und Frankreich können hier mit besseren Unterstützungsprogrammen aufwarten.

Das heißt aber nicht, dass deutsche Entwickler keine großartigen Spiele machen können. Im Gegenteil: Gerade im Double-A und Indie-Bereich haben deutsche Teams in den letzten Jahren einige echte Perlen hervorgebracht. Das würdigt Steam jetzt auch mit einem eigenen Sale.

Bei der Aktion »Games Composed in Germany« stehen in Valves Onlineshop in dieser Woche besonders jene Spiele im Fokus, die in Deutschland entstanden sind. Wir stellen euch einige der besten Angebote vor. Und damit ihr so richtig sparen könnt, findet ihr in unserer Liste nur Spiele, die aktuell auf ihrem absoluten Preis-Tiefststand bei Steam sind.

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