Anno 1800: Das beste Aufbauspiel des letzten Jahrzehnts gibt's jetzt auf Steam so günstig wie nie

Eines der besten Aufbauspiele aller Zeiten könnt ihr günstig einsacken.

Ihr liebt Aufbauspiele? Ihr liebt komplexe Warenketten? Ihr liebt die Zeit der Industrialisierung? Potzblitz, wie kann es da sein, dass ihr immer noch nicht Anno 1800 gespielt habt?! Na gut, dafür kann es viele Gründe geben. Aber der Punkt ist: Jetzt ist die beste Chance, dass endlich zu ändern.

Bei Steam gibt es Ubisofts Aufbau-Meisterwerk gerade so günstig, wie bisher noch nie. Für gerade einmal sechs Euro könnt ihr Anno 1800 in eure Steam-Bibliothek holen und selbst erleben, warum es sich für uns und viele andere um das derzeit beste Aufbauspiel überhaupt handelt.

Hier geht's zum Angebot: Anno 1800 für 6 Euro bei Steam.

Bis zum 13. März habt ihr noch Zeit, euch das Angebot zu sichern.

11:44 Anno 1800 - Test-Video: Reicht es zum besten Anno aller Zeiten? - Test-Video: Reicht es zum besten Anno aller Zeiten?

Darum lohnt sich dieser Deal

Sechs Euro ist wirklich ein unschlagbar gutes Angebot, selbst wenn ihr einfach nur Anno 1800 endlich mal auf Steam statt nur bei Ubisoft Connect oder im Epic Store haben wollt, wo es zum Release einst exklusiv erschienen ist (mit Ausnahme von Steam-Vorbestellungen).

Aber für ein paar Euro bekommt ihr schlicht eines der komplexesten Aufbauspiele, die ihr euch vorstellen könnt. Die perfekte Mischung aus wundervoll anzusehenden Städten und Inseln sowie endlosem Potenzial zum Optimieren motiviert locker für über 100 Stunden. Zusätzlich wirkt die Epoche der Industrialisierung wie für Anno gemacht.

Immerhin beginnt hier jede Runde noch recht landwirtschaftlich und bodenständig, wo sich erstmal einfache Holzhütten ausbreiten, umgeben von Kartoffelfeldern und Schweineställen. Doch nach und nach wird alles größer, technologischer und aufwändiger zu verwalten. Fabriken treiben die Produktion voran, Züge bahnen sich einen Weg durch die Siedlungen, Öltürme graben nach dem schwarzen Gold und aus der Neuen Welt legen Dampfer voller Rum, Zigarren und Kaffee im Hafen an.

Es geht immer weiter, alles greift perfekt ineinander und jede Zahnraddrehung kann weitreichende Folgen nach sich ziehen. Es macht einfach Spaß! Darüber hinaus könnt ihr nochmal schnell euch an das Anno-Prinzip gewöhnen, bevor dieses Jahr auch schon Anno 117 erscheint:

Noch viel mehr Anno

Nicht nur Anno 1800 ist gerade reduziert, sondern alle DLCs und Editionen dazu. Es gab in den sechs Jahren seit dem Release vier ganze DLC-Seasons mit zum Teil grandiosen Inhalten und dann auch noch ständig neue Komplettpakete, in denen diese Inhaltspakete schon dabei sind.

Wer etwa direkt komplett alles für Anno 1800 mitnehmen will, der kann sich auch gerade die Jubiläumsausgabe für 52 Euro holen. Normalerweise müsst ihr für dieses richtig dicke Paket ganze 130 Euro hinlegen.

Allerdings raten wir Anfängern eher, es erstmal nur mit dem Grundspiel zu versuchen oder zumindest nicht sofort alle DLCs zu aktivieren. Dieses Spiel ist so groß und so komplex, dass ich euch eher Stück für Stück an die neuen Inhalte heranwagen solltet.