Wir saßen schon am Anstoss-Test, aber jetzt wird der Release überraschend verschoben

Wer geplant hat, Anstoss: Der Fußballmanager am 13. Oktober 2022 auf Steam zu kaufen, muss sich umorientieren. Publisher Toplitz Productions hat den Early-Access-Release nämlich in allerletzter Sekunde gestoppt und den Launch stattdessen auf einen neuen Termin verschoben. Als Grund nannte man »einige unerwartete Probleme«, die Rede ist von Bugs und einem »Blocker« in der »finalen Testphase«, die eine Veröffentlichung »unmöglich« machen.

Für GameStar kam die Release-Verschiebung auf den letzten Drücker zwar ebenfalls überraschend, aber zumindest nicht aus heiterem Himmel: Hinter den Kulissen hatten wir dieser Tage bereits den Test von Anstoss vorbereitet und waren anhand der für Kickstarter-Backer herausgegebenen Version ebenfalls über viele Fehler im Gameplay gestolpert.

Im Mai 2022 konnten wir das Spiel, das auf der legendären Ascaron-Serie basiert, zuletzt in Augenschein nehmen, damals war der unten im Trailer gezeigte 3D-Modus aber noch ein Geheimnis:

55 17 Preview Anstoss bleibt die große Hoffnung der Fußballmanager

Der Anstoß erfolgt drei Wochen später

Als neuen Releasetermin des zuvor als Anstoss 2022 bekannten Spiels haben Toplitz und Entwickler 2tainment den 2. November 2022 festgelegt. Die beiden Unternehmen kommentieren den ungewöhnlichen und nichts Gutes verheißenden Schritt in einer Pressemitteilung wie folgt:

»Wir haben uns in den letzten Tagen und Nächten unermüdlich für euch ins Zeug gelegt, Features verbessert und Bugs behoben. Leider hat sich dabei ein Blocker eingeschlichen, den wir kurzfristig nicht gelöst bekommen. Daher haben wir uns dazu entschieden, den Release um wenige Wochen zu verschieben, um euch das bestmögliche Erlebnis liefern zu können.«

Anstoss: Der Fußballmanager - Screenshots aus 3D-Modus und Menüs ansehen

Auf der Steam-Seite von Anstoss findet ihr Informationen zum geplanten Funktionsumfang der Early-Access-Version, die eigentlich im Oktober erscheinen sollte. Demnach sei sie »bis auf die Nationalmannschafts-Option als Einzelspieler-Erfahrung inhaltlich komplett. Alle Features sind integriert. Hinsichtlich bestimmter Bereiche ist das Balancing aber noch nicht final.«

Wie lange die Early-Access-Phase bis zum fertigen Release dauern soll, darauf legen sich 2tainment und Toplitz nicht fest: »Es werden im Laufe der nächsten Wochen und Monate neue Features eingebaut, wie zum Beispiel der Online-Mehrspielermodus oder die Möglichkeit, Nationalmannschaften trainieren zu können. Zusätzlich werden einige Bereiche des Spiels visuell überarbeitet. Es wird Sprachausgabe in allen unterstützten Sprachen hinzugefügt und noch einiges mehr. Natürlich werden wir auch Bugfixing betreiben und Anstoss 2022 [sic!] weiter optimieren. Die Roadmap ist prall gefüllt.«

Skills Büro

Wie machen wir mit unserem Test weiter?

Unser Tester Wolfgang Rabenstein, seines Zeichens glühender Verehrer des alten Anstoss 3, hat in den letzten Tagen bereits fleißig eine Vorabversion von Anstoss: Der Fußballmanager gespielt. Tatsächlich war er sogar schon dabei, den Test zu schreiben - bis heute eben die Nachricht zur Verschiebung kam. Jetzt will er eure Meinung wissen: Wollt ihr mehr zu Anstoss lesen?

Wolfgangs Idee: Den angefangenen Testartikel mit Fazit in eine Kolumne umzuwandeln. Stimmt jetzt darüber ab, ob wir den Artikel in den nächsten Tagen veröffentlichen sollen:

Wir halten euch selbstverständlich auf dem Laufenden, ob es mit dem neuen Release-Termin für die Early-Access-Version klappt und wie es darin mit eventuellen Bugs aussieht.