Apex Legends: Diese »Legendäre Jagd«-Skins gibt es bis zum 9. Juni

Derzeit läuft das Event »Legendäre Jagd« in Apex Legends. In dessen Rahmen könnt ihr nicht nur neue kosmetische Items freispielen, sondern auch im Store kaufen. Die sind zeitlich limitiert, könnten zu einem späteren Zeitpunkt aber erneut im Ingame-Shop des Battle-Royale-Shooters auftauchen.

Vom 05. Juni bis zum 14. Juni 2019 will der Entwickler Respawn Entertainment alle drei bis vier Tage neue besondere Skins im Store anbieten.

Legende Skin Preis Mirage Snake Charmer (Episch) 1.000 Apex-Coins Lifeline Pain Killer (Episch) 1.000 Apex-Coins

Auch andere Legenden bekamen bereits neue Aussehen verpasst. So könnt ihr bis Mitte Juni einen epischen Skin für Bloodhound freischalten und Besitzer des Premium-Battlepass, die mindestens Stufe 15 erreichen, erhalten ein legendäres Outfit für Wraith. Ebenfalls Premium-Battlepass-Exklusiv ist ein legendäres Design für die R-301.

Apex Legends - Alle neuen Skins des Events »Legendäre Jagd« ansehen

Sind die Skins zu teuer?

Bereits seit Release von Apex Legends argumentieren die Spieler, dass die neuen Outfits zu teuer sind: 1.000 Apex Coins kosten 10 Euro. Der Preis der neuen epischen Skins beläuft sich damit also ebenfalls auf 10 Euro pro Stück.

In der jüngeren Vergangenheit riefen die Fans wegen der hohen Preise bereits zu einem Boykott des Ingame-Stores auf. Viele Items kosten hier zu 20 Euro. Der Community nach eindeutig zu viel für ein neues Aussehen. Immerhin bekommt man für den gleichen Preis bereits ein ganzes Spiel.

Die Kommentare zu den neu vorgestellten Outfits sind ähnlich. Obwohl die Designs den Fans gefallen, sind sie mit den Preisen noch nicht zufrieden. Aufforderungen, diese angemessener zu gestalten, stoßen in Reddits Apex-Unterforum auf viel Zustimmung seitens der Nutzer.

Freispielen ist nicht möglich. Die meisten neuen Designs könnt ihr nicht freispielen. Sie sind ausschließlich für Apex Coins verfügbar. Für die erspielbare Währung »Legend Tokens« könnt ihr nur neue Legenden kaufen. Auch mit der dritten Währung - Crafting-Material - kommt ihr nicht an die aktuell im Store verfügbaren Legenden-Outfits.

Wieso ändern die neuen Skins so wenig? In Sachen Klamotten mischt Fortnite derzeit ganz vorne mit. Sehr regelmäßig gibt es da neue Skins, die das Aussehen der Charaktere radikal verändern. In Apex Legends ist das aus Gameplay-Gründen nicht möglich: Jede Legende hat hier besondere Fähigkeiten. Von daher müssen die Spieler dazu in der Lage sein, diese jederzeit anhand ihrer Silhouette zu erkennen. Entsprechend können neue Skins nur bestimmte Details ändern, müssen die Silhouette jedoch beibehalten.

