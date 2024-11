App verwandelt wirklich alles, was ihr nur wollt in eine Lego-Bauanleitung

Bei dem Klemmbaustein-Wal in dem Bild handelt es sich nicht um die Nachbildung eines echten Wals. Es wäre theoretisch aber möglich, eine zu machen. Bildquelle: Iva Papoušková/Brick My World AI

Mit Brick My World wurde via Kickstarter eine App finanziert, mit der ihr Objekte in der echten Welt scannen und diese in eine Anleitung für Klemmbausteine verwandeln könnt. Was für viele wie ein wahr gewordener Traum zu klingen scheint, kommt leider mit einem kostspieligen Haken daher.

Das Ziel wurde gesprengt

Die Kampagne: Die App stammt von der Tschechin Iva Papoušková sowie acht weiteren Personen. Ziel der Kampagne waren 4.737 Euro, die inzwischen jedoch mehr als gesprengt wurden. Obwohl die Aktion noch bis zum 12. Dezember 2024 läuft, hat das Team bereits über 64.000 Euro einsammeln können, um ihr Projekt zu verwirklichen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Was kann Brick My World? Das Prinzip ist simpel. Ihr sucht euch einen Gegenstand in der echten Welt aus und scannt ihn mit der App. Die App generiert daraus ein dreidimensionales Voxel-Modell, das anschließend durch eine künstliche Intelligenz optimiert und in ein fertiges, digitales Klemmbaustein-Modell umgewandelt wird.

Ein Algorithmus erstellt daraus dann eine detaillierte Anleitung, die ihr als PDF- oder Ldraw-Datei herunterladen und zum Zusammenbauen eures Wunschmodells verwenden könnt.

Wie die Kickstarter-Seite verrät, lassen sich damit auch große Objekte wie Boote und sogar Häuser in Klemmbaustein-Sets verwandeln. Auch in Bezug auf die Steinanzahl gibt es kaum Grenzen. So präsentieren die Entwickler das Modell eines Meerschweinchens, das mit gerade mal 124 Teilen auskommt, während ein Dinosaurier es auf ganze 8.000 Blöcke schafft.

6:09 Wir legen uns in LEGO Horizon Adventures mit fiesen Maschinen-Dinos an

Autoplay

Leider gibt es einen Haken

Enormer Preis: Wer die Kampagne bei Kickstarter unterstützt, kann einmalig 99 Euro bezahlen und bekommt für den Rest seines Lebens Zugang zur App. Wer jedoch noch abwarten möchte oder die Kampagne verpasst hat, muss sich auf hohe Kosten einstellen. Stand jetzt sollt ihr satte 200 Euro pro Jahr auf den Tisch legen müssen, um eigene Anleitungen generieren zu können.

Fehlende Steine: Ein weiterer Umstand, auf den zumindest hingewiesen werden sollte, ist, dass ihr die Einzelteile für die Modelle separat kaufen müsst. Selbst wer bereits viele Klemmbausteine zu Hause hat, wird kaum drumherum kommen, sich weitere zu besorgen.

Brick My World soll im Februar 2025 für iOS und Android erscheinen.

Vor einiger Zeit haben wir euch gefragt, welche Klemmbausteine ihr am liebsten verwendet. Und obwohl Lego wohl mit Abstand die bekannteste Klemmbausteinfirma der Welt ist, hat es das dänische Unternehmen innerhalb der GameStar-Community nicht auf den ersten Platz geschafft. Der ging nämlich an das hessische Unternehmen BlueBrixx.