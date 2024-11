Knappe Niederlage für Lego: Eure Lieblings-Klemmbausteine kommen aus Deutschland

Euer Spitzenreiter BlueBrixx bietet unter anderem ein großes Burgen-Set an.

Einige errichten ganze Phantasiewelten mit ihnen. Andere wiederum basteln tagelang an imposanten Figuren, die sie sich dann in die Vitrine stellen. Und manche wollen damit einfach nur spielen: Die Rede ist von Klemmbausteinen.

Die kleinen bunten Steine und Figuren begeistern nach wie vor Jung und Alt. Der bekannteste Anbieter dürfte das milliardenschwere dänische Unternehmen LEGO sein. Doch es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Anbieter.

Warum wir über LEGO & Co. berichten In der Redaktion und bei vielen Lesern gehören LEGO und verwandte Klemmbaustein-Modelle zu den Hobbys, mit denen ihr und wir die meiste Zeit abseits von PC und Konsolen verbringen. Die Berichterstattung dazu sehen wir neben Entertainment-Themen zu Filmen und Serien, Tabletop-Spielen und dem ein oder anderen Brettspiel-Artikel als Teil eines Blickes über den Tellerrand, der das GameStar-Angebot ergänzt und erweitert, aber unseren Fokus auf Videospiele niemals ersetzen wird.

Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze

Und weil wir wissen, dass es einige Klemmbaustein-Fans in der Community von GameStar.de gibt, wollten wir von euch wissen, mit welchen Klemmbausteinen ihr am liebsten bastelt. Mehr als 2.500 Stimmen wurden für diese Umfrage abgegeben (Stand: 18. November 2024, 10 Uhr) – Vielen Dank dafür!

Bei der Auswertung wird deutlich: Zwei Marken haben bei euch die Nase vorn. LEGO landet dabei allerdings »nur« auf dem zweiten Rang – mit 803 Stimmen. Euer Platz 1 ist, mit einem hauchdünnen Vorsprung von 13 Stimmen, BlueBrixx aus Deutschland (816 Stimmen).

Beide Unternehmen erreichen damit jeweils 32 Prozent – und lassen die Konkurrenz damit weit hinter sich. Der drittplatzierte Cobi, ein polnisches Unternehmen, verzeichnet nämlich gerade einmal 261 Stimmen, was 10 Prozent bedeutet. Mould King kommt bei 224 Stimmen auf 9 Prozent.

Auf den hinteren Plätzen landen weniger bekannte Marken wie Q-Bricks, Wange, Playtive Clippys oder Qman, die allesamt eine geringe einstellige Menge an Stimmen bekommen.

Stimmen aus der Community

Bei unserer Umfrage hattet ihr die Möglichkeit, eine Option auszuwählen. Unser Ziel war es, ein möglichst klares Meinungsbild zu bekommen. In den Kommentaren wird deutlich, dass sich viele von euch gewünscht hätten, mehrere Optionen anzuklicken. So schreibt etwa BlauerGrobi:

Ich finde es etwas blöd, dass man nur für einen Hersteller abstimmen kann. Bei mir sind es definitiv Bluebrixx, Lego und Cobi. Kommt halt immer auf das Modellthema an. Lego ist mitunter zu teuer geworden. Vor allem bei den Star Wars Ultimate Modellen, die ich mal alle gesammelt habe. Aber seitdem die Modelle über 500€ kosten ist bei mir der Ofen aus. Wenn ich bedenke, dass ich für den ersten X-Wing Ultimate damals 99 DM bezahlt habe.... Bluebrixx hat teileweise wirklich sehr gute Modelle vor allem die Star Trek Großmodelle haben es mir angetan und wenn es um Panzer geht, ist Cobi ganz weit vorne.

Für andere wiederum ist der Hersteller reine Nebensache, wie etwa für der_uwe:

Der Hersteller ist doch nebensächlich (solange es nicht Lego ist). Das Modell muss mir gefallen und Preis/Leistung muss stimmen.

Und obwohl LEGO bei der Umfrage auf dem zweiten Platz gelandet ist, wird das Unternehmen in den Kommentaren zum Teil stark kritisiert – etwa von Dark_SSJ2:

Die meisten Modelle habe ich von Mould King, und ein paar von BlueBrixx. Und Lego habe ich schon seit vielen Jahren nicht mehr gekauft, wegen der immer schlechteren Qualität, langweiligen Modellen und vor allem wegen der doch mittlerweile saftigen Preisen.

Die Kritik an dem dänischen Unternehmen mag auch daher rühren, dass LEGO in der jüngeren Vergangenheit in einige Rechtsstreitigkeiten verwickelt gewesen ist – etwa in die aktuelle Diskussion um den sogenannten Lego-Paragrafen.

Was sagt ihr zum Ergebnis der Umfrage? Seid ihr überrascht oder habt ihr mit diesem Ergebnis gerechnet? Für welche Option habt ihr gestimmt und wollt ihr noch einmal erläutern, warum genau? Habt ihr früher als Kind mit Klemmbausteinen gebastelt und jetzt nicht mehr? Oder habt ihr nach langer Zeit wieder zum Hobby zurückgefunden? Schreibt uns gerne in die Kommentare!