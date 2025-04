Apple sägt beliebte Videospiel-Serie mit 97 Prozent positiven Kritiken ab, aber es gibt auch eine gute Nachricht

Das fiktive Entwicklungsstudio Mythic Quest arbeitet in der gleichnamigen Serie an ihrem MMORPG. Bildquelle: Apple

Die Liste der Serien, die überraschend enden und Fans ein Leben lang mit Fragen quälen, ist lang. Nur selten werden Shows richtig abgeschlossen und bekommen ein zufriedenstellendes Ende. So auch die Serie Mythic Quest, die auf Rotten Tomatoes bei einem Kritiker-Score von 97 Prozent steht.

Auch wenn Apple TV sich von dem beliebten Projekt verabschiedet, lässt der Streaming-Dienst Fans nicht ohne einen würdigen Abschied zurück.

Eine finale Quest

Die Comedy-Serie über ein fiktives Entwicklerstudio Mythic Quest erhält keine fünfte Staffel und die vierte Season endet derzeit mit einem Cliffhanger. Denn eigentlich rechnete man durch den Erfolg der Serie mit einer Fortsetzung.

Die ausführenden Produzenten Megan Ganz, David Hornsby und Rob McElhenney meldeten sich mit einem emotionalen Statement zu Wort:

Ein Abschied ist immer schwer. Aber nach vier unglaublichen Staffeln geht Mythic Quest zu Ende. Wir sind so stolz auf die Serie und die Welt, die wir aufbauen durften - und wir sind jedem Mitglied der Besetzung und der Crew, die ihr Herz in die Show gesteckt haben, zutiefst dankbar. An alle unsere Fans: Danke, dass ihr mit uns gespielt habt. Unseren Partnern bei Apple danken wir, dass sie gleich zu Beginn an unsere Vision geglaubt haben.

Hinter den Kulissen der Entwicklung eines Videospiels scheint es auch die ein oder andere Diskussion zu geben. Bildquelle: Apple

Aber bevor ihr jetzt traurig seid: Für den Abschluss haben sich Apple und die Produzenten noch etwas ganz Besonderes ausgedacht.

Da ein Ende immer schwer ist, haben wir mit Apples Segen ein letztes Update für unsere finale Episode vorgenommen - damit wir uns verabschieden können, anstatt einfach nur das Spiel zu beenden.

Demnach soll noch in den nächsten Tagen eine alternative Version der letzten Folge von Staffel 4 »Heaven and Hell« (deutsch: Himmel und Hölle) erscheinen, welche die losen Enden zusammenführt. An welchem Tag genau ist nicht bekannt, also haltet am besten eure Augen offen.

Das Finale der vierten Season flimmerte tatsächlich erst am 26. März 2025 über die Bildschirme, womit das Aus von Mythic Quest ziemlich abrupt kommt. Warum Apple sich gegen eine Fortsetzung entschieden hat, wissen wir nicht. Einige Quellen vermuten, dass der Streaming-Dienst seine Kosten senken möchte oder die Serie einfach keine hohe Priorität mehr hat.

Worum geht’s in Mythic Quest?

In der Comedy-Serie entwickelt das fiktive Entwicklerstudio Mythic Quest Studios ein bekanntes MMORPG. Zu Beginn sind Kreativleiter Ian Grimm (Rob McElhenney) und seine Crew gerade dabei, ein großes Erweiterungspaket namens »Raven’s Banquet« für ihr Videospiel zu veröffentlichen. Staffel 1 ist ebenfalls nach dem DLC benannt.

Die vier Seasons kommen insgesamt auf 38 Episoden. Zusätzlich gibt es auch noch die zwei Specials »Quarantine« und »Everlight.«

Als Schöpfer von Mythic Quest gelten Megan Ganz, Charlie Day und Rob McElhenney, der ebenfalls eine der Hauptrollen spielt.

Ein kleines Spin-Off in Form einer Miniserie wurde am Tag des Finales von Staffel 4 veröffentlicht, das mit vier Folgen daher kommt. Ob es hier eine Fortsetzung geben wird, ist nicht bekannt.

Während Mythic Quest endet, erhält eine andere Erfolgsserie auf Apple TV Plus eine dritte Staffel: Severance. Die Science-Fiction-Show wurde bereits für 14 Emmys nominiert und nahm bis jetzt zwei Preise für die beste Introsequenz und Musikkomposition mit nach Hause. Beide Staffeln kommen auf Rotten Tomatoes bei Kritikern über 90 Prozent. Mehr dazu erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.