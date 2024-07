Netflix im August 2024: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Fünf Jahre nach dem Finale der Comicvorlage feiert im August diesen Jahres auch die Serienadaption ihr Ende. Bildquelle: Netflix.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Netflix. Welche neuen Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel. Die Übersicht für Juli 2024 findet ihr selbstverständlich auch bei uns.

Highlight im August 2024: The Umbrella Academy - Staffel 4

Genre : Action/Superhelden

: Action/Superhelden Showrunner : Steve Blackman

: Steve Blackman Cast : Elliot Page, Robert Sheehan, Tom Hopper, David Castañeda, Aidan Gallhager, Emmy Raver-Lampman

: Elliot Page, Robert Sheehan, Tom Hopper, David Castañeda, Aidan Gallhager, Emmy Raver-Lampman Serienstart : 2019

: 2019 Staffeln : 4

: 4 Auf Netflix ab: 8. August 2024

Nach den Ereignissen der dritten Staffel befindet sich die Harrgreeves-Familie in einem frischen und neuen Universum, völlig frei von ihren Superkräften. Für die ehemaligen Superhelden ist das eine große Befreiung, schließlich waren sie in der Vergangenheit nicht selten ein schweres Laster. Auch ihr Ziehvater Reginald (Colm Feore) ist wieder lebendig.

Endlich haben die Haargreeves die Chance, ein ganz normales Leben zu führen - zumindest theoretisch. In der Praxis stellt sich das jedoch als ziemlich schwierig heraus, denn Viktor (Elliot Page), Luther (Tom Hopper), Diego (David Castaneda), Fünf (Aidan Gallhager), Klaus (Robert Sheehan) und Allison (Emmy Raver-Lampman) bekommen es mit einer mysteriösen Gruppierung zu tun.

Diese nennt sich die Hüter und glaubt, dass eine große Katastrophe bevorsteht und die bestehende Realität in Wahrheit eine gigantische Lüge sei. So muss sich die Umbrella Academy ein letztes Mal zusammenraufen, um alle zu retten.

Nachdem die Dreharbeiten bereits im Mai 2023 abgeschlossen wurden, erscheint die vierte und finale Staffel von The Umbrella Academy am 8. August 2024 auf Netflix. Die Comicvorlage von My-Chemical-Romance-Frontmann Gerard Way umfasst aktuell drei Bände. Ein vierter ist zwar bereits im Anmarsch, wann dieser erscheinen wird, ist jedoch bislang nicht bekannt.

Das sagt unser Experte: The Umbrella Academy hat es geschafft, sich in jeder Staffel neu zu erfinden und immer wieder frischen Wind in das übersättigte Superhelden-Genre zu bringen. Wer Fan von Serien wie The Boys, Gen V oder Misfits ist, wird sich hier wie zu Hause fühlen. Wen das Setting und die Story noch nicht überzeugt, wird spätestens bei den bunten und liebenswerten Charakteren schwach werden. Da im August die finale Season erscheint, habt ihr nun außerdem die Möglichkeit, das unkonventionelle Abenteuer ohne nervige Wartezeit zwischen einzelnen Folgen und Staffeln zu erleben.

2:29 The Umbrella Academy: Im neuen Trailer zur finalen Staffel geht die Welt zum letzten Mal unter

Neue Filme bei Netflix im August 2024

2:28 Rebel Moon: Im Trailer zu Zack Snyders Director's Cut geht es so blutig zu wie in 300

Neue Serien bei Netflix im August 2024

Wie Netflix inzwischen bekannt gegeben hat, war das günstigere, teilweise werbefinanzierte Abo ein großer Erfolg. In der Box oben erfahrt ihr, wie sich das auf die Zukunft des Streaming-Anbieters auswirken soll. Außerdem erfahrt ihr dort von zwei unserer Tech-Experten, ob es sich überhaupt noch lohnt, so viel Geld für Netflix, Disney Plus und Co. auszugeben.