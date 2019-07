Wenn Entwickler einen Quest-Editor für ihre Spieler herausbringen, ist auf eine Sache Verlass: Die Community wird immer einen Weg finden, das System in irgendeiner Weise ausnutzen - so geschehen in Assassin's Creed: Odyssey.

Im Juni hat Ubisoft einen Story-Creator-Modus veröffentlicht, in dem ihr eigene Quests erschafft. Ihr denkt euch Geschichten aus, schreibt Dialoge, setzt NPC in die Welt und erschafft abweichende Pfade mit unterschiedlichen Enden - im Optimalfall. Einige Spieler verwenden den Modus hingegen eher zum Schummeln.

Obwohl die Belohnung für eine Quest automatisch vom Spiel festgelegt wird, hat das einige findige Spieler nicht von einem ordentlichen Erfahrungspunkte-Boost abgehalten. Der Trick: Sie haben sehr kurze Quests erstellt, in denen NPCs schon direkt zu Beginn das Auftragsziel ausschalten. Daraufhin endet der Auftrag, der Spieler bekommt XP und der Prozess beginnt von vorne.

Jetzt hat Ubisoft dem Exploit nach einigen Wochen einen Rigel vorgeschoben. Ab sofort sind solche Farming-Quests nicht länger erlaubt. Im Statement schreibt Ubisoft:

"Der Story Creator Mode wurde erschaffen, um den Spielern ein Tool für ihre Kreativität und Vorstellungskraft an die Hand zu geben, mit denen sie ihre eigenen Geschichte mit anderen teilen können. [...] Die [XP-]Exploits gefährden die Qualität, Integrität und den Sinn des Story-Creator-Modus' und sorgen dafür, dass die kreativen, interessanten und fantastischen Community-Stories in der Menge untergehen. "

Damit Spieler den Story-Creator-Modus künftig nicht mehr ausnutzen, haben die Entwickler fünf Konsequenzen angekündigt:

XP-Farming-Quests werden nicht länger automatisch vom Spiel empfohlen und tauchen weder in der Hall of Fame noch in der Trend-Sektion auf Quests, die von Spielern als Exploit gemeldet wurden, werden verborgen Die Nutzungsbedingungen des Tools werden überarbeitet Diejenigen, die den Story-Creator-Modus weiterhin absichtlich ausnutzen, werden abgestraft Mit kommenden Updates erscheinen weitere Maßnahmen gegen Exploits

