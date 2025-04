Assassin's Creed Shadows: Vor einem der stärksten Perks für Naoe haben viele von euch bewusst die Augen verschlossen

Mit einem besonderen Perk für Naoe lassen sich Burgen viel schneller abschließen.

Neben der Hauptstory, vielen Nebenaktivitäten und zahlreichen Attentatszielen gibt es in Assassin's Creed Shadows noch die sogenannten Projekte. Über eine Art Battle Pass schaltet ihr durch das Abschließen wöchentlicher Quests Belohnungen frei. Obwohl kostenlos, klingt das Feature erst mal nicht so attraktiv, doch wie ein Reddit-Nutzer zeigt, ist das ein Fehler.

So werden Burgen zum Kinderspiel

Redditor Helpful-Standard-867 weist in einem Beitrag auf eine wirklich nützliche Gravur auf einem Ausrüstungsgegenstand für Naoe hin. Es handelt sich um die Himmelsblaue Verkleidungs-Kosode.

Das sind die genauen Werte des Himmelsblauen Verkleidungs-Kosode.

Die Gravur gewährt Naoe folgenden Perk: »Markiere Gegner durch Erspähen mit Adlerauge.« Das bedeutet, dass Feinde in eurem Sichtfeld direkt bei der Nutzung von Adlerauge markiert werden.

Laut Helpful-Standard-867 werden dadurch aber auch Beute und Schlüssel für euch markiert, was euch beim Durchkämmen einer Burg viel schneller alles anzeigt, was ihr entweder einsammeln oder wen ihr erledigen müsst.

Für den zusätzlichen Slot bietet sich beispielsweise die Gravur an, die den Schaden eures Tantos an markierten Gegnern um 30 Prozent erhöht. Der Schadensbonus harmoniert gut mit dem Perk der Rüstung.

1:52 Assassin's Creed Shadows: Wir schalten als Shinobi Naoe ein Lager voller Banditen aus

Autoplay

Wo gibt es diese Rüstung?

Dafür müsst ihr das Shadows-Projekt »Das Vermächtnis« abschließen. Die Himmelsblaue Verkleidungs-Kosode ist die finale Belohnung des Mini-Battle-Passes.

Für Projekte sammelt ihr Punkte, indem ihr die vier wöchentlichen Animus-Quests (Anomalien genannt) erledigt. Sie werden jeden Donnerstagabend zurückgesetzt.

Als Belohnungen winken Erfahrungspunkte, Animus-Schlüssel und diverse legendäre Waffen und Rüstungen für Naoe und auch Yasuke.

Ihr müsst jetzt aber nicht beim Wort Battle Pass in Stress verfallen, denn es gibt jede Woche neue Quests und die Belohnungen verfallen nicht. Ihr könnt die Aufgaben also erledigen, wann immer ihr Lust habt.

Achtet nur darauf, dass ihr das korrekte Projekt ausgewählt habt, wenn ihr in den Perk für Naoe wollt. Es kann immer nur eines aktiv sein, für die genannte Rüstung lautet der Name das Vermächtnis. Die Benutzeroberfläche lässt vermuten, dass in Zukunft noch neue Projekte dazu kommen, vielleicht auch schon vor dem ersten offiziell angekündigten DLC »Die Klauen von Awaji«.