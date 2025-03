Wenn ihr in Assassin's Creed Shadows den Canon Mode aktiviert, verliert ihr unweigerlich einen Begleiter

Begleiter Gennojo ist nicht jedermanns Sache. Im Canon Mode könnt ihr ihn allerdings unweigerlich verlieren.

Assassin's Creed Shadows weitet den Rollenspiel-Aspekt der Reihe aus und bietet euch in Dialogen teils folgenreiche Entscheidungen. Wem das nicht schmeckt, der muss aber auch keine Wahl treffen - dafür sorgt das Spiel mit einem sogenannten Canon Mode.

Die Entscheidungen laufen dann automatisch ab, die Handlung verläuft so in der von Entwickler Ubisoft als kanonisch festgelegten Weise. Das bedeutet allerdings auch, dass ein möglicher Begleiter unwiederbringlich ins Gras beißt. Wollt ihr also alle Begleiter für eure Assassinen-Liga versammeln, dann solltet ihr den Canon-Modus unbedingt ausgeschaltet lassen. Wir erklären, um wen es geht.

Welchen Begleiter verliert ihr?

Der unglückliche Kollege, der im Canon-Modus ins Gras beißt, ist Gennojo. Der ungehobelte Dieb begibt sich im Laufe seiner Questreihe nämlich auf einen Rachetrip gegen die korrupten Samurai, die seine Familie auf dem Gewissen haben.

In dessen Verlauf kann er sich - Achtung Spoiler! - in der Burg Nijo mit einer Handgranate selbst in die Luft jagen, wenn ihr ihm das scharfgemachte Teil nicht schnell genug aus der Hand schlagt. Das geht allerdings nur im normalen Modus; die Entscheidung läuft zudem auf Zeit.

Im Canon Mode reagiert Naoe hingegen nicht schnell genug und Gennojo geht über die Wupper.

Einige Fans mögen das sicher als Genugtuung empfinden, denn Gennojo ist wahrscheinlich einer der unangenehmsten Charaktere, die ihr seit Langem in einem Videospiel gesehen habt. Beinahe minütlich dürft ihr euch von ihm während seiner Questline irgendeinen unqualifizierten Macho-Spruch anhören. Dass ausgerechnet er im Canon Mode das Zeitliche segnet, überrascht da nicht unbedingt.

Andere Fans spekulieren auf Reddit hingegen über einen Fehler der Entwickler. Es würde doch keinen Sinn machen, dass der Canon Mode den Spielern einen Begleiter vorenthält. Auf der anderen Seite spräche genau das allerdings auch für eine konsequent erzählte Story.

Zu den nützlichsten Begleitern zählt Gennojo aber ohnehin nicht. Mit seinen Fähigkeiten kann er zwar Gegner während eines Schleicheinsatzes von euch ablenken; im direkten Kampf taugt der Dieb aber wenig. Dafür ist Gennojo immerhin eine der möglichen Romanzen im Spiel. Mehr dazu und weitere Neuigkeiten rund um Assassin's Creed Shadows erfahrt ihr in der obigen Linkbox.