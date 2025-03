Wie gefällt euch Assassin's Creed Shadows bisher? Stimmt jetzt ab!

Wie gefällt euch Ubisofts neues Assassinen-Abenteuer? Springt gleich rein in unsere Umfrage!

Monatelang mussten sich Assassinen-Fans gedulden, jetzt ist Assassin's Creed Shadows endlich da. Seit Donnerstag, dem 10. März 2025, ist Ubisofts neues Action-Rollenspiel an den physischen und virtuellen Ladentheken erhältlich.

Da ihr nun bereits mehrere Tage Zeit zum Reinspielen hattet, wollen wir von euch wissen, wie euer erstes Feedback zum ersten Japan-Ausflug der Assassinen-Reihe ausfällt. Dazu haben wir eine kleine Umfrage aufgesetzt, die sich an den klassischen Schulnoten von 1 (Herausragend) bis 6 (Katastrophal) orientiert.

Fällt also euer Urteil und stimmt jetzt ab!

Natürlich könnt ihr eure Meinung zu Shadows noch wesentlich differenzierter ausdrücken als mit einem simplen Mausklick - nutzt dazu gerne die Kommentarfunktion. Wir bitten euch hierbei allerdings, unsere Kommentar-Regeln für einen fairen Umgangston miteinander zu beachten.

29:10 Assassin's Creed Shadows bringt die Open World-Reihe endlich wieder auf Kurs

Autoplay

Wie finden wir Shadows?

Wir konnten Shadows bereits vor Release ausgiebig auf Herz und Nieren testen. Unser fünfköpfiges Test-Team hat insgesamt rund 300 Stunden in Shadows verbracht und Ubisofts neue Open World bis in die letzten Ecken der Map bereist.

Haupttester Dimi war vor allem von der Story von Shadows positiv begeistert, lobt aber auch die schicke Grafik, das gelungene Schleich-Gameplay und die Atmosphäre des alten Japans. Da Shadows für ihn eines der besten Assassin's Creeds seit den Tagen von Altair und Ezio ist, vergeben wir im Test eine 87.

Auch die internationalen Kollegen sehen Shadows in einem positiven Licht. Den Pressespiegel zum Action-Rollenspiel findet ihr in der folgenden Linkbox:

Natürlich haben wir nicht nur einen Test zu AC Shadows für euch vorbereitet. Unser Team hat in den letzten Wochen auch jede Menge Guides voll mit hilfreichen Tipps geschrieben, die euch den Einstieg in das Japan-Abenteuer erleichtern sollen. Eine Auswahl dieser Texte findet ihr ebenfalls oben verlinkt. Und jetzt wollen wir euch nicht länger aufhalten, sondern entlassen euch erneut in die Weiten von Japan.