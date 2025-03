Assassin's Creed Shadows: In den internationalen Reviews gibt's viel Lob, aber bei der Story herrscht Uneinigkeit

Vor allem die zweite Spielfigur Naoe bekommt viel Liebe in den Reviews der internationalen Presse.

Wie gut wird Assassin's Creed Shadows? Diese Frage trieb das halbe Internet monatelang um. Verschiebungen und eingeschränkte Previews ließen Schlimmes erahnen – doch jetzt ist das Urteil der internationalen Presse da. Und es sieht nach einem Erfolg für Ubisoft aus. Allerdings nicht nach einem spektakulären.

Wir fassen euch die Meinungen der Tester in unserem Wertungsspiegel zusammen. Bei Metacritic sieht es aktuell so aus:

Auf dem PC steht der Metascore gerade bei 78

Auf PlayStation 5 sieht es mit 81 etwas besser aus

Auf Xbox X/S schneidet das Spiel mit einer 87 am stärksten ab

Internationale Wertungen in der Übersicht

Publikation Wertung GameStar 87 GamePro 86 VG247 100 GameRant 90 Jeuxvideo 85 Dexerto 80 IGN 80 PCGamer 80 Eurogamer 80 4Players 70 PCGamesN 60 DualShockers 55

Das sagen die Tests

Besonders die wunderschöne Open World erntet viel Lob: Das historische Japan sah selten so schön aus wie in AC Shadows. Ubisoft hat das mit dem Weltenbauen einfach drauf, findet etwa Benjamin Annequet von Jeuxvideo:

Ubisoft beweist einmal mehr, dass seine Studios ein echtes Talent dafür haben, eigene Universen und Welten zu erschaffen. Für diejenigen, die offene Welten und das feudale Japan lieben, wird dieser Teil zweifellos den erhofften Tapetenwechsel bieten.

29:10 Assassin's Creed Shadows bringt die Open World-Reihe endlich wieder auf Kurs

Autoplay

Auch die Rückkehr zu mehr Schleichen, die spaßigen Kämpfe und vor allem der weibliche spielbare Charakter Naoe werden ebenfalls in vielen Reviews positiv hervorgehoben. Bei der Story dagegen driften die Meinungen teils weit auseinander.

Während etwa Dom Peppiatt von VG247 es als »packende Geschichte« lobt, lässt Ethann Krieger von Dualshockers kein gutes Haar am Narrativ. Er hat die mit Abstand kritischste Rezension zum Spiel verfasst, mit gerade mal 55 von 100 Punkten:

Die Story wird durch seltsam gestreute, überfrachtete Erklärungen und eine Handvoll »Plottwists« erzählt, die selten schocken oder die komplett aus dem Nichts kommen, sodass ihre Wucht komplett daneben geht.

Insgesamt überwiegt aber auch beim Thema Story das Lob in den Test: Die Geschichte ist in den Augen der meisten kein überwältigendes Meisterwerk, aber unterhaltsam und spannend genug erzählt, um bis zum Ende zu motivieren.

Wollt ihr euch selbst ein Bild von AC Shadows verschaffen? Dann haben wir jede Menge spannende Artikel und Videos für euch!

Noch sind keine User-Wertungen von Assassin’s Creed Shadows verfügbar, da das Spiel erst am 20. März 2025 für alle erscheint. Metacritic hat außerdem eine Wartezeit eingeführt, um Review-Bombing direkt nach Release zu verhindern. Bei Steam dürfte sich also in Kürze das erste Bild der Spielermeinungen zeichnen.