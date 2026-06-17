Austin Powers 4 kommt: 24 Jahre nach dem letzten Teil der legendären James-Bond-Parodie kündigt Mike Myers sein Comeback an

Mit 63 Jahren will es Mike Myers als Austin Powers und Dr. Evil wohl nochmal wissen. Bildquelle: Warner Bros.

Diese Nachricht dürfte dem ein oder anderen Filmfan ein leidenschaftliches Groovy, Baby! entlocken: Austin Powers 4 ist unterwegs – und das behauptet nicht irgendwer, sondern Mike Myers persönlich.

Zu Gast bei Trevor Noah’s World Cup Watch Party hat der 63-jährige Schauspieler die Frage, ob denn der vierte Teil noch kommen würde, mit einem prägnanten Ja beantwortet. Mehr Details gab Myers allerdings nicht preis. Regisseur Jay Roach sprach 2020 noch davon, dass ein neuer Teil primär von dem Star der Filme abhängig wäre (via Deadline).

Fairerweise war in den letzten Jahren immer wieder mal die Rede von einer weiteren Fortsetzung, etwas Konkretes ist dazu bisher allerdings nicht rumgekommen. 1997 erschien mit Das Schärfste, was ihre Majestät zu bieten hat der erste Teil der Reihe, 1999 folgte Spion in geheimer Missionarsstellung und 2002 dann Goldständer.

Dr. Evil hält mal wieder die Welt in Atem

Und tatsächlich ist zumindest Dr. Evil bereits zurück: Für eine Werbung des US-Telekommunikationskonzerns Verizon gibt Myers die Rolle des Super-Schurken nochmal zum Besten und Seth Green, Mindy Sterling sowie Rob Lowe sind ebenso mit am Start.

Damit könnte Myers bereits den Grundstein für die nächste Konfrontation zwischen Austin Powers und Dr. Evil legen. Schaut am besten einfach mal selbst rein:

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Austin Powers hat Warner Bros. über alle drei Filme hinweg Einnahmen von 676 Millionen US-Dollar beschert (via BoxOfficeMojo). Und da alte Franchises wieder und wieder beweisen (wie zuletzt etwa Malcolm Mittendrin und Scrubs), wie viel Geld mit Nostalgie zu machen ist, kommt die Ankündigung von Mike Myers nicht allzu überraschend.

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So hat etwa Meister-Regisseur Steven Spielberg davon gesprochen, dass er über Jahrzehnte hinweg versuchte, bei einem Bond-Film Regie zu führen. Mit dem Marsupilami bahnt sich derweil die Rückkehr einer weiteren Kult-Figur an. Und im Mad-Max-Franchise steckt tatsächlich ebenfalls noch Leben.