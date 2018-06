Neben Rage 2 scheint das schwedische Entwicklerteam Avalanche Studios an einem weiteren Ego-Shooter zu sitzen. Auf Twitter teilten sie ein Bild von Christofer Sundberg, einem der Mitgründer von Avalanche. Dort zu sehen ist ein noch unangekündigtes Projekt, das die Entwickler ohne einen Publisher selbst vertreiben wollen und das aus der Ego-Perspektive gespielt wird.

During my daily stroll around the studio I passed by one of our self-publishing teams and it looks like something is going down... in flames! #newip #24hrs #E32018 #AvalancheStudios #RelentlessForwardMotion pic.twitter.com/5AFaR1vViv