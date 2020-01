Einen Trailer zum im Jahr 2021 erscheinenden Avatar 2 gibt es noch nicht, dafür veröffentlicht Regisseur James Cameron auf dem offiziellen Twitter-Kanal eine Reihe von Artworks, die euch komplett neue Gebiete auf dem Planeten Pandora zeigen.

Die Bilder werden vor allem durch Wasser dominiert. So könnt ihr eine Reihe von Inseln im Meer bei verschiedenen Tageszeiten betrachten. Auch die bekannten blauhäutigen Na'vi sind auf diesen abgebildet und sind zum Beispiel beim Ritt auf einigen Rieseninsekten zu sehen.

In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world.



Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what’s to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ