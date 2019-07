Disney hat es geschafft: Marvels Avengers: Endgame ist der erfolgreichste Film aller Zeiten. Erst im zweiten Anlauf gelingt es den Captain America, Iron Man und Co. mit Einnahmen von über 2.790 Milliarden Dollar weltweit der Sprung an die absolute Spitze und lässt Avatar (2,789 Mrd. Doller) hinter sich.

James Cameron sieht es sportlich: Er gratuliert dem neuen Spitzenreiter für seinen enormen Erfolg.

Erneuter Kinostart macht es möglich

Nach dem sensationellen Kinostart im April fehlte Endgame nur knapp 38 Millionen Dollar Einnahmen, um als zweiterfolgreichster Film den Spitzenreiter zuschlagen. Und so brachte Disney kurzerhand den Film noch einmal in die Kinos - mit ein paar zusätzlichen Post-Credit-Szenen. Die Rechnung ging auf. Zwar musste sich das Studio ein paar Wochen gedulden, doch jetzt ist es vollbracht und der Kampf von Iron Man, Captain America, Thor und Co. gegen Thanos geht endgültig in die Filmgeschichte ein.

Die freudige Botschaft erreichte Marvel-Chef Kevin Feige und die Regisseure und Schauspieler des Films auf der Comic-Con in San Diego. Hier wurde den Fans endlich die Zukunft des Marvel Cinematic Universe mit vielen neuen Filmen und Serien vorgestellt.

Sebastian Stan, @Russo_Brothers, and the writers of Marvel Studios’ Avengers: Endgame, surprise fans at #SDCC2019 to celebrate the biggest movie in cinematic history! #AvengersEndgame #WeLoveYou3000 pic.twitter.com/3MLgPICwHu — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

Disney dominiert die Top 10 der erfolgreichsten Filme

Mit dem Kauf von Fox fielen zuletzt auch die Rechte von Avatar Disney zu. Wer sich nun die Top 10 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten (via Box Office Mojo) anschaut, der sieht kaum noch Konkurrenz:

Avengers: Endgame (Marvel/Disney) Avatar (Fox/Disney) Titanic (Paramount) Star Wars: Das Erwachen der Macht (Lucasfilm/Disney) Avengers: Infinity War (Marvel/Disney) Jurassic World (Universal) The Avengers (Marvel/Disney) Furious 7 (Universal) Avengers: Age of Ultron (Marvel/Disney) Black Panther (Marvel/Disney)

