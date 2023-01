Neuer Rekord für Avatar 2: Nicht einmal Star Wars kann sich jetzt noch damit messen

Avatar 2: The Way of Water hält sich nun schon seit einigen Wochen in den Top 10 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten auf und klettert Schritt für Schritt weiter Richtung Spitze. Nun ließ er auch Star Wars Episode 7 hinter sich.

Wenn ihr nicht genug von Avatar bekommen könnt, dann wird euch bestimmt das Spiel Frontiers of Pandora interessieren - das erzählt seine eigene Geschichte, bleibt der Lore aber treu. Alle Infos erfahrt ihr in folgendem Artikel:

4 2 Avatar - Frontiers of Pandora Ubisofts Spiel ist Kanon, erzählt aber eine eigene Geschichte

Was bedeutet das für Avatar 2?

Zuvor behauptete sich Star Wars Episode 7: Das Erwachen der Macht mit einem Einspielergebnis von 2,069 Milliarden US-Dollar auf Platz vier der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Bevor Avengers: Endgame dazwischen grätschte, stand er sogar mit Platz drei auf dem Siegertreppchen. Nun musste das Star Wars Film-Debüt von Disney allerdings erneut weichen und rutschte auf Platz fünf.

Den neuen vierten Platz belegt nun Avatar 2 mit einem bisherigen Einspielergebnis von 2,116 Milliarden US-Dollar. Als nächstes gilt es das 1997 veröffentlichte Drama Titanic zu überholen, das mit einem Einspielergebnis von 2,194 Milliarden US-Dollar bereits in greifbarer Nähe liegt.

Avatar 2 glänzt vor allem durch seine atemberaubende Welt. Kann die im kommenden Spiel auch umgesetzt werden? In diesem Video erfahrt ihr, was die Open-World von Avatar - Frontiers of Pandora leisten muss:

10:07 Avatar: Frontiers of Pandora - Was die Open World leisten muss

Welche neuen Erfolge hat Avatar 2 noch zu verbuchen?

Auch wenn es noch ein weiter Weg bis zur Spitze der erfolgreichsten Filme aller Zeiten ist, konnte Avatar 2 nun bei einem begehrenswerten Rekord des ersten Platzes gleichziehen. Er war nun sieben Wochenenden in Folge der Film mit den meisten Kinobesuchern in den USA. Eine solche Erfolgssträhne konnte zuvor nur von seinem Vorgänger Avatar aus dem Jahr 2009 erreicht werden.

Außerdem ist Avatar 2 nun nach Avengers: Endgame der Film, der am zweitschnellsten die zwei Milliarden US-Dollar Marke an den Kinokassen geknackt hat. Hier schlägt der Film demnach sogar seinen Vorgänger.

Wie erfolgreich ist Avatar 2 im Vergleich zu anderen Filmen?

Um euch einen Überblick über die erfolgreichsten Filme aller Zeiten zu verschaffen, haben wir für euch eine Liste der Top-10 erstellt: (Stand: 30.01.2023)

1. Avatar (2,922 Milliarden US-Dollar)

2. Avengers: Endgame (2,797 Milliarden US-Dollar)

3. Titanic (2,201 Milliarden US-Dollar)

4. Avatar 2: The Way of Water (2,116 Milliarden US-Dollar)

5. Star Wars Episode VII – Das Erwachen der Macht (2,069 Milliarden US-Dollar)

6. Avengers: Infinity (2,048 Milliarden US-Dollar)

7. Spider-Man: No Way Home (1,916 Milliarden US-Dollar)

8. Jurassic World (1,671 Milliarden US-Dollar)

9. Der König der Löwen 2019 (1,663 Milliarden US-Dollar)

10. The Avengers (1,518 Milliarden US-Dollar)

Quelle: Box Office Mojo

Habt ihr Avatar 2 schon geguckt? Wenn ja, wie fandet ihr ihn? Haltet ihr seinen Erfolg für gerechtfertigt? Ist er besser als Star Wars Episode 7? Schreibt's in die Kommentare!