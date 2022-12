Avatar: Ubisofts Open World-Spiel ist Kanon, erzählt aber eine eigene Geschichte

Nicht nur James Cameron hat für die Zukunft von Avatar große Pläne. Insgesamt fünf Filme sollen kommen, während die Na’vi ebenfalls die Welt der Videospiele erobern. So arbeitet Ubisoft Massive an einem Open World-Spiel mit dem Titel Frontiers of Pandora, während mit Avatar-Reckoning ein Mobile-MMO entsteht.

Doch gehören die beiden Gaming-Projekte überhaupt zum Kanon der Kinofilme? Und wenn ja, wie ordnen die sich zeitlich ein? Produzent John Landau liefert auf diese Fragen jetzt Antworten und sogar ein paar zusätzliche Details.

Übrigens: Mit Way of the Water ist am 14. Dezember 2022 der zweite Film in den Kinos gestartet. Was wird von der Fortsetzung zu Aufbruch nach Pandora halten, könnt ihr in unserer spoiler-freien Filmkritik nachlesen:

102 3 Filmkritik zu Avatar: The Way of Water Wenn sich ein Kinobesuch lohnt, dann für diesen Film

Wie die Spiele mit den Filmen zusammenhängen …

Ja, Avatar: Frontiers of Pandora und Avatar: Reckoning zählen ganz offiziell zum Kanon der Kinofilme. Das bestätigt Landau im Gespräch mit Polygon. Im konkreten Bezug auf das Open Word-Spiel von Ubisoft Massive (The Division) geht er dabei etwas mehr ins Detail:

Wir wollen das, was wir [mit den Spielen] machen, zum Kanon unseres [etablierten Universums] zählt. [Die Spiele] können nichts tun, was im direkten Konflikt mit unserer Geschichte steht. Damit spielt sich Frontiers of Pandora im Westen [des Planeten]. Das ist etwas, was wir vorher nie erkundet hatten.

Die Verantwortlichen hinter Avatar haben übrigens bereits in der Vergangenheit zusätzliche Geschichten entworfen, die sich ebenfalls in das Kino-Universum einordnen. So zum Beispiel bei der Freizeitpark-Attraktion von Disney namens The World of Avatar . Die spielt sich im Tal von Mo’ara ab - einem Gebiet, das die Filme bis jetzt nie erkundet hatten.

Was wir uns von der Open World für Avatar: Frontiers of Pandora erhoffen und erwarten, thematisieren wir übrigens in dem folgenden Video:

10:07 Avatar: Frontiers of Pandora - Was die Open World leisten muss

… und wo es Freiheiten gibt

Gleichzeitig ermöglicht dies den Entwicklern der Spiele, eine völlig eigene und von den Filmen losgelöste Geschichte zu erzählen. Frontiers of Pandora sowie Avatar: Reckoning erzählen ihre eigenen Stories mit neuem Helden und Schurken - auch, wenn es das ein oder andere Wiedersehen mit alten Bekannten gibt.

Leichte Spoiler-Warnung für The Way of Water! Zu Beginn vom Avatar 2 kommt es zu einem Zeitsprung von circa einem Jahr. Nachdem die Menschen zurück nach Pandora gekehrt sind und sich die Na’vi unter der Führung von Jake Sully (Sam Worthington) zum Widerstand rüsten, wird die Handlung erst zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt.

Frontiers of Pandora spielt sich in dieser Lücke ab. Und dabei spielt die neue Schurkin General Ardmore (Edie Falco) eine Rolle oder wird zumindest erwähnt - wie John Landau verrät. Mehr über die Technik zum Avatar-Spiel von Ubisoft könnt ihr übrigens im folgenden Artikel nachlesen:

29 12 Avatar Für die Open World von Frontiers of Pandora braucht es neueste Technik

Was wir aktuell über Avatar: Frontiers of Pandora wissen

Avatar: Frontiers of Pandora entsteht beim Entwicklerstudio Ubisoft Massive und setzt auf eine Open World. Das Spiel soll irgendwann zwischen April 2023 und März 2024 für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Avatar: Reckoning wird wiederum ein MMO-Shooter, das für Android und iOS entwickelt wird - aktuell gibt es keine Infos für den geplanten Release.