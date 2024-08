Bei Avatar 4 und 5 gibt James Cameron die Regie nur ab, wenn ihn »ein Bus überfährt«

James Cameron hat nicht vor, die Regie für Avatar 4 und 5 abzugeben. Bildquelle: Disney

Keine Sorge: Mit 69 Jahren denkt James Cameron gar nicht erst daran, Avatar in die Hände eines anderen Filmemachers zu geben. Der Kult-Regisseur betont, dass er bei Teil 4 und 5 seiner Sci-Fi-Reihe die Verantwortung nur jemand anderem überlassen würde, wenn er zu diesem Zeitpunkt im Krankenhaus liegt.

Avatar ist teuer, aber lukrativ

Doch fangen wir erstmal von vorne an: Mit den ersten beiden Filmen seines persönlichen Herzensprojekts hat James Cameron weltweit gleich zweimal über 2 Milliarden US-Dollar eingespielt. Kein Wunder also, dass Disney den Regisseur weiter sein Ding machen lässt.

Neue Avatar-Filme lassen allerdings verdammt lange auf sich warten. Zwischen Avatar und der direkten Fortsetzung Der Weg des Wassers klafft beispielsweise eine Lücke von stolzen 13 Jahren! Am 19. Dezember 2025 folgt dann erst der dritte Teil, der auf den Titel Avatar: Fire and Ash hört.

2:28 Der offizielle Trailer zu Avatar 2 zeigt umwerfend schöne Wasserwelten

Wie sieht die Zukunft von Avatar im Kino aus?

Derweil steht die Zukunft von Avatar über den dritten Film hinaus bereits fest: Mindestens zwei Fortsetzungen sollen noch folgen, um die Geschichte mit insgesamt fünf Filmen abzuschließen. Und während Cameron die Drehbücher für Avatar 4 und 5 bereits geschrieben hat, gab es zwischenzeitlich Gerüchte, dass er die Regie davon abgeben würde.

Im Interview mit The Hollywood Reporter wurde James Cameron darauf angesprochen. Und dabei macht der 69-jährige Regisseur klar: Die Regie neuer Avatar-Filme gibt er nicht so schnell ab. Auf die konkrete Frage, ob er Avatar 4 und 5 persönlich drehen würde, antwortete Cameron unmissverständlich:

Klar. Auf jeden Fall. Sie müssten mich davon erstmal abhalten. Ich habe viel Energie und Liebe für das, was ich tue. Warum sollte ich [die Filme nicht selbst drehen]? Die sind übrigens bereits fertig geschrieben. Ich habe sie vor ein paar Monaten nochmal gelesen. Das sind spannende Geschichten, die gemacht werden müssen! Nur, wenn mich ein Bus überfährt oder ich in einer Eisernen Lunge ende, darf die jemand anders machen.

Unabhängig davon, ob James Cameron persönlich Avatar 4 und 5 dreht, müssen sich Fans auf die Starttermine der neuen Teile noch eine ganze Weile gedulden. Aktuell lauten die Release-Daten für die neuen Avatar-Filme wie folgt:

Avatar: Fire and Ash startet am 19. Dezember 2025

Avatar 4 folgt am 21. Dezember 2029

Avatar 5 bildet am 19. Dezember 2031 das große Finale

War’s das dann wirklich mit Avatar? Nicht unbedingt. James Cameron bestätigte im Februar 2024, dass er definitiv Ideen für Avatar 6 und 7 hätte. In diesem konkreten Fall habe er jedoch bereits darüber nachgedacht, die Zügel einem anderen Regisseur in die Hand zu geben. Diesbezüglich müssen Fans aber erstmal abwarten, was die Zukunft bringt.