»Heiliges Kanonenrohr!« - Die Story von Avatar 4 haut jetzt schon alle Beteiligten um, sagt James Cameron

Da kann der geneigte Fan vielleicht schonmal laut vor Freude losbrüllen: Avatar 4 wird vielleicht ein Highlight der Serie.

Was habt ihr kurz vor Weihnachten 2031 vor? 22 Jahre nach dem ersten Teil soll da der letzte Teil der Avatar-Pentalogie erscheinen. 2023 haben wir derweil erst die Teile 1 und 2 gesehen - doch hören bereits Aufsehenerregendes zum vierten Teil.

Denn das Drehbuch haut anscheinend Beteiligte an diesem Langzeitprojekt vom Hocker. Wir erzählen, warum ihr euch als Fans der Reihe wohl schon für 2029 auf ein besonderes Highlight freuen dürft.

Mit jedem Drehbuch wird James Cameron besser

Auch wenn es wie eben beschrieben noch lange dauern wird, bis wir das Finale von Avatar zu sehen bekommen, laufen Arbeiten an den nächsten Teilen schon seit langem. Allen voran die Drehbücher sind zum Beispiel nach Bericht von comicbook.com lange schon fertig. Und über das Feedback zeigt sich Avatar-Mastermind James Cameron sehr zufrieden:

Als ich das Drehbuch für den zweiten Teil den Entscheidern beim Studio zu lesen gab, bekam ich drei Seiten an Notizen zurück. Für den dritten Teil folgte ich eine einzige Seite an Wünschen und Kommentaren. Als Reaktion auf das Script zu Vier schrieb mir die Studiochefin und kreative Leiterin eine E-Mail, in der stand: Heiliges Kanonenrohr . Ich fragte nach den erwarteten Notizen, doch sie antwortete nur: Das sind die Kommentare.

Was genau uns im vierten Teil erwartet, wissen wir derweil natürlich noch nicht, aber scheinbar werden die Drehbücher von Mal zu Mal eindrucksvoller - oder lassen aus anderen Gründen die Stifte der Verantwortlichen innehalten. Vielleicht liegt es ja an solchen Details:

Die Erde und ein Zeitsprung: Laut eines Interviews mit Franchise-Produzent Jon Landau mit empireonline wird es im vierten Teil einen Zeitsprung von mehreren Jahren geben. Und im fünften Film betreten vertraute Charaktere wie Neytiri zum ersten Mal die Erde.

Teil 3 der Avatar-Pentalogie soll derweil Ende 2025 erscheinen und unter anderem mit den Ash-People einen besonders aggressiven Stamm der Na’vi thematisieren.

13:23 Avatars Open World ist fantastisch, aber... - Test-Video Avatar: Frontiers of Pandora

Wer abseits der Filme auch gerne mal auf dem heimischen PC in Videospielform in die Welt von Avatar abtauchen möchte, der oder die sollte sich Avatar: Frontiers of Pandora von Ubisoft anschauen. Im obigen Test-Video erfahrt ihr vor dem Kauf alles Wissenswerte zu dem Titel.

Wie hat euch Avatar 2: Der Weg des Wassers gefallen? Mochtet ihr ihn lieber als Aufbruch nach Pandora? Oder bleibt der Einstieg in die geplante Fünferreihe doch für euch bisher ungeschlagen? Was erwartet ihr euch vom dritten Teil? Und freut ihr euch auf einen Besuch auf der Erde im Finale der Reihe? Schreibt uns eure Gedanken und Meinung doch gerne in die Kommentare unter den Artikel!