Avatar hatte den Titel des erfolgreichsten Kinofilms der Geschichte inne, bis Avengers: Endgame kam. Das Finale des Superhelden-Epos schlug den Sci-Fi-Streifen 2019 und erreichte mit geschätzt 2,797 Milliarden US-Dollar die größten Einnahmen, die jemals von einem Film an den Kinokassen erzielt wurden.

Doch jetzt ist Avatar wieder an der Spitze: Mit rund 2,802 Milliarden US-Dollar liegt nun Avatar wieder knapp vor Avengers: Endgame.

Was sind die Gründe?

Wie kann ein Film, der vor 12 Jahren zum ersten Mal in die Kinos kam, jetzt noch so große Zahlen schreiben? Die Antwort ist denkbar einfach: Avatar ist am Freitag erneut in China in die Kinos gekommen und generiert dort genügend Einnahmen, um Avengers einzuholen und sich wieder auf den Thron des kommerziell erfolgreichsten Kinofilms aller Zeiten zu setzen.

Bereits in den ersten zwei Tagen seit neuerlichem Erscheinen in China konnte Avatar 12,3 Millionen US-Dollar einnehmen, wie das Magazin Deadline berichtet. Es kann also damit gerechnet werden, dass sich der Vorsprung auf Avengers in den nächsten Wochen noch vergrößert.

Avatar hatte seinerzeit im Jahr 2010 den bisherigen Spitzenreiter Titanic von 1997 vom Thron gestoßen. Titanic hatte rund 2,195 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen erwirtschaftet. Avatar hat im Rennen um den ersten Platz allerdings den Vorteil, dass der Film seit 2009 - wie aktuell in China - bereits mehrfach erneut in die Kinos kam.

Falls ihr das nicht wusstet, es gibt sogar ein Spiel zu Avatar. Hier findet ihr unseren Test von 2009:

34 0 Mehr zum Thema James Cameron's Avatar im Test

Nachfolger in der Mache

Avatar will auf seinem Erfolg aufbauen: So befinden sich ganze vier Nachfolgefilme auf dem Weg, von denen sich bislang aber nur Teil 2 und 3 mit langsamen Schritten ihrer Fertigstellung nähern. Avatar 2 stellte kürzlich das Filmen der Live-Action-Szenen fertig, während Avatar 3 ebenfalls fast alle Szenen im Kasten hat.

Fans müssen sich allerdings gedulden, bevor Avatar 2 in die Kinos kommt: Als Termin für die Premiere in Deutschland wurde der 14. Dezember 2022 genannt.