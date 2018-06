Nach dem sensationellen Kinostart von Avengers: Infinity War mit inzwischen über 2 Milliarden Dollar Kino-Einnahmen weltweit steht nicht nur die wichtige Frage im Raum, wie nun das Schicksal der vielen Marvel-Helden im kommenden Sequel Avengers 4 aussehen wird, der nächstes Jahr in die Kinos kommt. Auch macht das Filmstudio bis jetzt ein großes Geheimnis daraus, wie nun der genaue Titel des Films lauten wird.

Nun gab Marvel-Chef Kevin Feige in einem Interview mit Collider ein kurzes Update und bestätigt, wann genau die Fans mit der Enthüllung des Filmtitels zu Avengers 4 rechnen dürfen:

"Die Ankündigung des Titels erfolgt vermutlich nach dem Teaser-Trailer zu Captain Marvel. Das wird gegen Ende des Jahres passieren."

Avengers 4 fehlt auf der ComicCon

Bereits im Vorfeld kündigte Marvel an, dass bei der anstehenden ComicCon 2018 in San Diego (vom 19. bis 22. Juli) der nächste Avengers-Film keine Rolle spielen wird. So wird das Studio laut Kevin Feige natürlich sein 10-jähriges Jubiläum mit den vielen anwesenden Fans feiern.

Dennoch wird es kein Paneel in der Hall H geben. Vielmehr möchte man mit den Ankündigungen für die nächsten Marvel-Filme bis nach dem Kinostart von Avengers 4 in genau einem Jahr warten.

Das hat auch einen guten Grund, denn mit dem Film Avengers 4 schließt Marvel Phase 3 des MCUs ab und legt den Grundstein für ein neues Zeitalter mit einer neuen Generation von Superhelden und deren Gegnern.

Marvel: So geht es in den Kinos weiter

Bisher sieht der Plan für die nächsten Marvel-Filme wie folgt aus: Am 26. Juli kommt Ant-Man and The Wasp in die Kinos, der zeitlich vor und während Avengers 3 angesiedelt ist. Weiter geht es nächstes Jahr mit Captain Marvel am 7. März in die Kinos, gefolgt von Avengers 4 am 25. April und dem Spider-Man Sequel am 4. Juli 2019. Irgendwann im Jahr 2020 kommt dann Guardians of the Galaxy 3.