Marvel hat es tatsächlich geschafft: Nach einem rekordverdächtigen Kinostart geht der Erfolgskurs von Avengers: Infinity War ungebrochen weiter. So kommt das spektakuläre Abenteuer mit über 30 Superhelden nach nicht einmal zwei Monaten Spielzeit auf weltweit über 2 Milliarden US-Dollar Kino-Einnahmen. Damit ist er nicht nur der erfolgreichste Film des Jahres, sondern auch mit Abstand der erfolgreichste Marvel-Film aller Zeiten.

Machen die Superhelden den Jedi-Rittern den Platz 3 streitig?

Die finanziell erfolgreichste Comic-Verfilmung erklimmt damit die Top 5 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten und überholt locker das Dino-Abenteuer Jurassic World.

An James Camerons Filmhits »Avatar« und »Titanic« wird »Avengers 3« wohl nicht mehr heranreichen, jedoch besteht durchaus noch die Chance, den drittplatzierten Star-Wars-Film »Episode 7: Das Erwachen der Macht« von J.J. Abrams einzuholen - allzu groß ist der Abstand laut BoxOfficeMojo nicht mehr.

Top 5 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten:

Avatar (2009) mit 2,788 Mrd. Dollar Kino-Einnahmen Titanic (1997) mit 2,187 Mrd. Dollar Kino-Einnahmen Star Wars: Das Erwachen der Macht (2015) mit 2,068 Mrd. Dollar Kino-Einnahmen Avengers 3: Infinity War (2018) mit 2,002 Mrd. Dollar Kino-Einnahmen Jurassic World (2015) mit 1,671 Mrd. Dollar Kino-Einnahmen

Marvel's Avengers 3: Infinity War - Bilder zum Kinofilm ansehen

Mehr als 3 Millionen deutsche Kinobesucher

Nicht nur in den USA, auch in den deutschen Lichtspielhäusern sind die Marvel-Helden weiterhin gefragt und bleiben nach alle den Wochen ungeschlagen in den Top 5 der Kinocharts, trotz der scharfen Konkurrenz mit Deadpool 2, Solo: A Star Wars Story und Neuzugang Jurassic World 2.

Mit inzwischen über 3,3 Millionen deutsche Kinobesucher ist Avengers 3 der erfolgreichste Kinofilm des Jahres. Da müssen sich selbst die beliebten Weltraumhelden aus Guardians of the Galaxy (2014) mit über 2,5 Mio. Kinobesuchern als bislang erfolgreichster Superheldenfilm aus dem Marvel Cinematic Universe geschlagen geben.

Avengers: Infinity War im Herbst auf DVD & Blu-ray

Bis wir den neuen Marvel-Film jedoch mit all seinen Extras und geschnitten/zusätzlichen Szenen im Heimkino noch einmal erleben dürfen, dauert es noch eine ganze Weile: Disney kündigt einen Release-Termin für den Kinohit Avengers: Infinity War am 6. September auf DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D und 4K Ultra HD an.